Un profesor a venit la ore cu un cuțit asupra lui. În trecut, dascălul a cerut în instanță ordin de protecție împotriva lui Mircea Cărtărescu și Andrei Pleșu

Un incident grav a avut loc la Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu” din comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui, unde un profesor de limba franceză s-a prezentat la ore având asupra sa un cuțit. Potrivit publicației Vremea Nouă, cadrul didactic le-ar fi arătat obiectul elevilor, dar și directoarei unității de învățământ, care a alertat imediat autoritățile.

Polițiștii s-au deplasat la școală în urma sesizării și au găsit cuțitul asupra profesorului. Obiectul a fost confiscat, iar pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

În fața anchetatorilor, profesorul Cătălin Afrăsinei ar fi explicat inițial că a adus cuțitul pentru a se apăra, invocând incidentele recente din Bistrița și Pitești, unde elevi înarmați au atacat colegi sau cadre didactice.

Ulterior, acesta ar fi susținut că folosește obiectul pentru a curăța noroiul de pe încălțăminte.

Situația a intrat și în atenția Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, care a demarat o anchetă internă. Până la finalizarea verificărilor, profesorul a fost suspendat din activitatea didactică.

Reprezentanții inspectoratului au precizat că au existat și anterior sesizări referitoare la comportamentul acestuia și că vor fi luate măsurile care se impun, în funcție de rezultatele anchetei.

Mai mulți părinți și-au exprimat nemulțumirea față de comportamentul profesorului la clasă.

Aceștia au reclamat că elevii ar fi fost scoși de la ore fără justificare, că lecțiile nu s-ar fi desfășurat corespunzător și că unui elev i s-ar fi cerut să-și filmeze colegii cu telefonul personal al cadrului didactic. Părinții au solicitat conducerii școlii să ia măsuri pentru protejarea elevilor.

Cătălin Afrăsinei a mai ajuns în atenția publică în trecut, după ce a solicitat în instanță ordine de protecție împotriva mai multor persoane publice, printre care Mircea Cărtărescu, Andrei Pleșu și Gabriel Liiceanu.

Potrivit relatărilor din presă, acesta susținea că ar fi fost urmărit și amenințat, acuzații care au stat la baza demersurilor sale judiciare.

Cazul readuce în discuție importanța siguranței în școli și necesitatea verificării prompte a oricărei situații care ar putea pune în pericol elevii și personalul didactic.

Anchetele poliției și ale inspectoratului școlar urmează să clarifice responsabilitățile și măsurile legale care se impun.

Sursa foto colaj: Vremea Nouă