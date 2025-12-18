Un italian avea vilă și Lamborghini, dar trăia din salariul minim. Cu ce se ocupa, de fapt, bărbatul

Povestea „de succes” a unui sicilian a făcut înconjurul presei din Italia, dar și din străinătate. De fapt, polițiștii au descoperit că, deși primea salariu minim, iar de-a lungul anilor nu a declarat niciun venit, bărbatul ducea o viață de lux. Era greu de explicat, până când perchezițiile autorităților au scos la iveală întreaga schemă.

Deținea un autoturism foarte scump și era proprietarul unei vile impunătoare. Se pare că locuința era folosită drept depozit pentru produse contrafăcute, parte dintr-o rețea cu clienți în Italia și în străinătate, notează alibre.be.

Situația a atras atenția autorităților, care au observat fluxuri financiare suspecte, potrivit postulului de televiziune Rai. O percheziție organizată de Guardia di Finanza i-a lăsat pe anchetatori cu gura căscată: bărbatul locuia într-o vilă cu piscină și deținea un Lamborghini Urus.

În interiorul locuinței, polițiștii au găsit mii de produse contrafăcute, haine, accesorii și încălțăminte de lux, în valoare de peste 300.000 de euro.

Autoritățile au precizat că vila era folosită tocmai ca depozit pentru produsele care erau apoi trimise în întreaga Europă, iar în acest caz mai mulți suspecți au fost arestați și acuzați de fals, complicitate și fraudă fiscală.