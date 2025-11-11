Prima pagină » Actualitate » Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu

Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă". Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu

11 nov. 2025
Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu

Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob îl acuză pe președintele Nicusor Dan de „cea mai gravă imixtiune politică post-decembristă” după ce a anunțat, la nici 24 de ore de la momentul la care CSM a anuntat sesizarea PICCJ, că va bloca orice urmărire penală a vicepremierului Oana Gheorghiu pentru incitare la violență, ură sau discriminare. 

Presedintele Romaniei a sărit în apărarea vicepremierului Oana Gheorghiu, față de care CSM a anunțat că va face plângere penală la PICCJ pentru incitare la violență, ură sau discriminare, după ce aceasta a acuzat magistrații că prin pensiile mari pe care le încasează pot lua „de la gura unui copil care se culcă flămând”. CSM a anunțat ieri printr-un comunicat că va sesiza organele de anchetă față de declarațiile vicepremierului, considerând că „Astfel de alegații reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură și discriminare, menit să antagonizeze societatea față de corpul profesional al magistraților”.

Nicușor Dan arată cum aplicarea legii devine facultativă

Jurnalistul îl acuză pe Nicușor Dan pentru faptul că s-a antepronunțat în acest caz și că subminează autoritatea Parchetului General, a Ministerului Justiției, Ministerului de Interne și a Înaltei Curți. El susține că pentru o faptă mult mai „subțire” din anii 90, opoziția a inițiat primul demers de suspendare a președintelui Ion Iliescu. „Ceea ce a făcut azi Nicușor Dan bate la scor declarația lui Iliescu, pentru că nu e vorba de o opinie, ci de un anunț public legat de o acțiune cît se poate de concretă a președintelui. Practic, Nicușor a dat azi un semnal că aplicarea legii devine facultativă și discreționară în România, la cheremul celor care dețin puterea”. 

De asemenea, Iacob mai spune că anunțul făcut astăzi de președintele Nicușor Dan este echivalentul unei grațieri anticipate, pe care a rezolvat-o înainte ca CSM să apuce măcar să facă sesizarea. „El a anunțat mai înainte de a se pune măcar în mișcare mecanismul împotriva Oanei Gheorghiu – nu știm dacă CSM a apucat să facă sesizarea! – că nu are de gînd să dea undă verde urmăririi penale.”

Război în toată regula între puterile statului din cauza vicepremierului Oana Gheorghiu. Președintele Nicușor Dan se antepronunță după solicitarea CSM către Parchetul General: „Nu voi semna începerea urmăririi penale”. Gândul prezintă principalele reacții în scandalul momentului

Vicepremierul Oana Gheorghiu, buimacă după acuzațiile partenerei de ONG: “Sunt surprinsă, sper că e o neînțelegere!” 

