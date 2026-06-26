Doi polițiști și un medic stomatolog din județul Timiș sunt cercetați într-un dosar de braconaj. Aceștia sunt acuzați și de încălcarea regimului armelor și munițiilor, precum și de folosirea armelor fără drept. Anchetatorii susțin că ar fi vânat ilegal animale sălbatice.

Anchetatorii au descoperit că, ulterior, după ce animalele sălbatice erau vânate, carnea ajungea să fie tranșată la o fermă din Jebel. Polițiștii transmit că șase persoane vor fi audiate în dosar. Aceștia ar fi vănat ilegal mistreți, iar carnea ar fi fost împărțită.

„Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, uz de arme fără drept, precum și infracțiuni prevăzute de legislația privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic”, transmite Maria Mitroi, purtător de cuvânt al IPJ Timiș.

Ce transmite IPJ Timiș

Au fost efectuate percheziții la 13 adrese, transmite IPJ Timiș.

„În această dimineață, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uz de armă fără drept, precum și pentru infracțiuni prevăzute de legislația privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic.

Activitățile sunt desfășurate în vederea administrării probatoriului, stabilirii întregii activități infracționale și identificării unor bunuri de interes în cauză.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale, Poliției Orașului Sânnicolau Mare, Secției 9 Poliție Rurală Jebel, Poliției Orașului Ciacova, al specialiștilor criminaliști din cadrul Serviciului Criminalistic, precum și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș.

Revenim cu informații de interes public pe măsura derulării activităților”, a transmis IPJ Timiș.

Sursă foto: Shutterstock (imagini cu rol ilustrativ), captură video