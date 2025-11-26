Prima pagină » Actualitate » Un miliardar propune introducerea pe piața muncii a regulii 9-9-6. Este un concept care a generat o adevărată DEZBATERE planetară

26 nov. 2025, 18:47, Actualitate
Un miliardar propune introducerea pe piața muncii a regulii 9-9-6. Este un concept care a generat o adevărată DEZBATERE planetară
FOTO - Captură video: Știrile Pro TV (caracter ilustrativ)

Narayana Murthy (79 de ani), fondatorul gigantului IT indian Infosys, propune introducerea regulii 9-9-6 pe piața muncii din India, susținând că ar trebui să urmeze exemplul Chinei pentru a-și dezvolta economia.

Omul de afaceri, cu o avere netă estimată la 4,5 miliarde de dolari citează practica unor companii tehnologice chineze care aplică acest program extins, potrivit Money.pl.

Propunerea sa, însă, nu a fost bine primită. De altfel, în 2019, Curtea Supremă a Poporului a interzis programul 9-9-6, deși aplicarea acestei decizii rămâne incertă.

Într-un intervi acordat postului de televiziune indian Republic TV, Murthy a insistat că aceasta este o soluție pe care New Delhi ar trebui să o urmeze.

Narayana Murthy / FOTO – Profimedia

În mare, programul 9-9-6 presupune 12 ore de muncă pe zi, totalizând un program de cel puțin 72 de ore de muncă pe săptămână.

Regula 9-9-6 a devenit cunocută în special în industria tehnologică chineză (start-up-uri și giganți precum Alibaba), când companiile impuneau sau încurajau puternic acest program pentru a maximiza productivitatea și a rămâne competitive pe o piață foarte rapidă.

Conform Legii Muncii din China, care prevede un program standard de 40 de ore pe săptămână și limitează orele suplimentare, program de muncă 9-9-6 este considerat inuman și ilegal.

El a devenit un subiect de mare controversă în 2019, când o campanie online împotriva acestui program sublinia impactul negativ asupra sănătății fizice și mentale (burnout, probleme cardiace, lipsa vieții personale).

Guvernul chinez a intervenit, ulterior, iar Curtea Supremă a Chinei a declarat public practica 9-9-6 ca fiind ilegală, scrie sursa citată.

Regula 9-9-6 este un simbol al culturii muncii toxice și a exploatării în anumite sectoare ale economiei de mare viteză și a generat o dezbatere globală despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală (work-life balance).

