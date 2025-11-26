HP va elimina 6.000 de locuri de muncă din 2028 din cauza implementării tehnologiilor cu Inteligență Artificială

În 2024, Inteligența Artificială era considerată un „companion” (sau colegul de muncă care îți sare în ajutor) pentru compania americană de IT Hewlett-Packard din Palo Alto. Din 2028, aceasta ar putea înlocui mii de angajați.

HP Inc a transmis marți că se așteaptă să fie eliminate între 4.000 și 6.000 locuri de muncă la toate filialele la nivel global, ca parte al unui proces de adoptare a Inteligenței Artificiale și eficientizarea operațiunilor.

„De la rezumatul de 10.000 de cuvinte realizat în câteva secunde până la creșterea productivității și a concentrării, PC-urile cu inteligență artificială de la HP transformă viitorul muncii.”, transmitea HP într-o reclamă.



De ce mii de angajați și-ar putea pierde locurile de muncă

Conducerea HP susține că AI va crește rapiditatea în cadrul companiei, va spori productivitatea, iar clienții ar putea fi mai satisfăcuți de calitatea produselor dezvoltate. Reducerile vor începe din anul fiscal 2028.

Cererea de computere dotat cu Inteligența Artificială a crescut rapid, ajungând ca acestea să reprezinte 30% din livrările efectuate până la finalul celui de-al patrulea trimestru fiscal de pe 31 octombrie.

„Ne așteptăm ca prin această inițiativă să generăm economii de 1 miliard de dolari pe o perioadă de trei ani, a spus directorul executiv Enrique Lores.

Compania a concediat între 1.000 și 2.000 de angajați în februarie anul acesta, ca parte al unui plan de restructurare.

Valul de disponibilizări în IT se resimte și în România

Pe de altă parte, CNN informează că scumpirea cipurilor de memorie la nivel global din cauza cererii crescute ar putea duce la scumpiri în masă și presiuni asupra producătorilor de produse electronice precum HP, Dell și Acer.

2025 a fost al treilea an în care s-au înregistrat concedieri masive în domeniul IT din motive ce țin de eficientizarea producției, automatizării și a reducerii a numărului mare de lucrători angajați pe durata pandemiei de COVID.

Impactul a fost resimțit și la filialele companiilor americane Microsoft și Oracle din România, fiind disponibilizați sute de angajați.

