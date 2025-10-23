Un milionar a murit într-un accident aviatic în județul Vaslui. Cine era și cum s-a petrecut tragedia

Forțele de intervenție din Vaslui au fost sesizate cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deținea avionul ultraușor nu a mai putut să ia legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceții. Pompierii ajunși la fața locului au găsit pilotul decedat.

UPDATE 2: Victima accidentului aviatic de la Băcani este milionarul sucevean Ioan Pavel, potrivit presei locale.

Angajații omului de afaceri Ioan Pavel au relatat reporterilor Vremea Nouă că ei au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutor pentru patronul lor. Aceștia ar fi văzut cu ochii lor tot ceea ce s-a petrecut, inclusiv momentul în care avionul a ajuns într-o zonă cu ceață densă și, în doar câteva momente, s-a prăbușit.

Oamenii se aflau la ferma viticolă a suceveanului și îl așteptau pe patron. Ioan Pavel le spusese că va veni la Băcani cu avionul. Astfel, angajații îl așteptau și erau cu toții acolo. Aceștia au povestit că au văzut avionul de mici dimensiuni venind spre fermă, însă, la un moment dat, au observat când aparatul a făcut o manevră ciudată și a ajuns într-o zonă cu ceață densă.

UPDATE: Potrivit primelor informații apărute, pilotul era un bărbat în vârstă de 65 de ani, proprietar al unei asociații viticole de lângă pădure. El venea de la Suceava și trebuia să aterizeze pe heliportul din marginea pădurii.

Accident aviatic în județul Vaslui, pilotul a fost găsit decedat

Pompierii care au ajuns în locul indicat au constatat că avionul s-a prăbușit, iar pilotul a decedat.

Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit în zona Băcani la accidentul aviatic.

”Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi aparține avionul de mici dimensiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

Ei au precizat că apelantul a spus că a pierdut contactul cu pilotul, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.

La intervenție au participat o autospecială de stingere cu șase militari (F1 1ASAS), un echipaj SAJ cu medic, precum și voluntari de la SVSU Băcani. Misiunea a fost de a localiza aeronava și de a acorda primul ajutor pilotului, în cazul în care acesta ar fi fost găsit în viață.