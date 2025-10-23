Prima pagină » Actualitate » Un milionar a murit într-un accident aviatic în județul Vaslui. Cine era și cum s-a petrecut tragedia

Un milionar a murit într-un accident aviatic în județul Vaslui. Cine era și cum s-a petrecut tragedia

23 oct. 2025, 11:27, Actualitate
Un milionar a murit într-un accident aviatic în județul Vaslui. Cine era și cum s-a petrecut tragedia
sursa: Facebook Iasi TV Life

Forțele de intervenție din Vaslui au fost sesizate cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deținea avionul ultraușor nu a mai putut să ia legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceții. Pompierii ajunși la fața locului au găsit pilotul decedat.

UPDATE 2: Victima accidentului aviatic de la Băcani este milionarul sucevean Ioan Pavel, potrivit presei locale.

Angajații omului de afaceri Ioan Pavel au relatat reporterilor Vremea Nouă că ei au fost cei care au sunat la 112 și au cerut ajutor pentru patronul lor. Aceștia ar fi văzut cu ochii lor tot ceea ce s-a petrecut, inclusiv momentul în care avionul a ajuns într-o zonă cu ceață densă și, în doar câteva momente, s-a prăbușit.

Oamenii se aflau la ferma viticolă a suceveanului și îl așteptau pe patron. Ioan Pavel le spusese că va veni la Băcani cu avionul. Astfel, angajații îl așteptau și erau cu toții acolo. Aceștia au povestit că au văzut avionul de mici dimensiuni venind spre fermă, însă, la un moment dat, au observat când aparatul a făcut o manevră ciudată și a ajuns într-o zonă cu ceață densă.

UPDATE: Potrivit primelor informații apărute, pilotul era un bărbat în vârstă de 65 de ani, proprietar al unei asociații viticole de lângă pădure. El venea de la Suceava și trebuia să aterizeze pe heliportul din marginea pădurii.

Accident aviatic în județul Vaslui, pilotul a fost găsit decedat

Pompierii care au ajuns în locul indicat au constatat că avionul s-a prăbușit, iar pilotul a decedat.

Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit în zona Băcani la accidentul aviatic.

”Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi aparține avionul de mici dimensiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

Ei au precizat că apelantul a spus că a pierdut contactul cu pilotul, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.

La intervenție au participat o autospecială de stingere cu șase militari (F1 1ASAS), un echipaj SAJ cu medic, precum și voluntari de la SVSU Băcani. Misiunea a fost de a localiza aeronava și de a acorda primul ajutor pilotului, în cazul în care acesta ar fi fost găsit în viață.

Citește și

PREVIZIUNI Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la evenimente teribile anul viitor
12:45
Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la evenimente teribile anul viitor
ULTIMA ORĂ Robert Negoiță, prima reacție, după ce a fost ACUZAT că a construit șosele peste magistralele de gaz. Cererea urgentă către Transgaz a edilului
12:23
Robert Negoiță, prima reacție, după ce a fost ACUZAT că a construit șosele peste magistralele de gaz. Cererea urgentă către Transgaz a edilului
NEWS ALERT Un bebeluș a fost găsit mort pe un câmp în Bacău, învelit în haine și pus în câteva pungi
12:09
Un bebeluș a fost găsit mort pe un câmp în Bacău, învelit în haine și pus în câteva pungi
DEZVĂLUIRI Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci. Ce nu se leagă în CV-ul premierului
12:03
Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci. Ce nu se leagă în CV-ul premierului
DRAMĂ Doi tineri, găsiți morți într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au descoperit un pistol în autoturism
11:57
Doi tineri, găsiți morți într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au descoperit un pistol în autoturism
ULTIMA ORĂ AVERTISMENTUL prefectului Capitalei după tragedia de la „blocul groazei” din Rahova. PERICOLUL din spatele exploziei care a ucis trei persoane
11:55
AVERTISMENTUL prefectului Capitalei după tragedia de la „blocul groazei” din Rahova. PERICOLUL din spatele exploziei care a ucis trei persoane
Mediafax
Maxime de 20 de grade în Capitală până vineri seara și innorări temporare
Digi24
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
Accident aviatic în Vaslui: Pilotul unui avion ultraușor a murit
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Digi24
Cum au ajuns soldați care participau la un exercițiu și polițiști chemați de localnici să tragă unii în alții
Cancan.ro
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Bianka și Toni sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, în Harghita! Tânăra era împușcată în piept, iar băiatul în cap
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Evz.ro
A murit mama lui Dan Bursuc. Florin Salam a anunțat vestea
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Ce a făcut Veronica imediat după difuzarea ediției de ieri? GESTUL concurentei din Casa Iubirii a șocat pe toată lumea și are legătură cu Ahmed. NU O SĂ CREZI ce mișcare a făcut! S-a întâmplat la câteva minute după emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
O nouă invenție te avertizează în timp real dacă te-ai supraexpus la Soare
VIDEO Zelenski verifică avioanele de luptă Gripen, pe care le vrea să le primească cu bani europeni
12:33
Zelenski verifică avioanele de luptă Gripen, pe care le vrea să le primească cu bani europeni
TEHNOLOGIE WhatsApp scoate ChatGPT-ul și alți boți de AI. De ce a fost luată această decizie
12:25
WhatsApp scoate ChatGPT-ul și alți boți de AI. De ce a fost luată această decizie
EXTERNE Jaful de la Luvru: Camere poziționate greșit și gardieni ascunși în timpul spargerii. Noi detalii despre problemele de securitate ies la iveală
12:21
Jaful de la Luvru: Camere poziționate greșit și gardieni ascunși în timpul spargerii. Noi detalii despre problemele de securitate ies la iveală
VIDEO COINCIDENȚA sinistră de la baza teoriei că în Rahova ar fi fost pusă o bombă. Legătura dintre supraviețuitoarea COLECTIV și blocul blestemat
12:21
COINCIDENȚA sinistră de la baza teoriei că în Rahova ar fi fost pusă o bombă. Legătura dintre supraviețuitoarea COLECTIV și blocul blestemat
EXTERNE Medvedev îl acuză pe Trump că „a intrat pe deplin pe calea războiului cu Rusia”: S-a solidarizat complet cu Europa nebună
12:09
Medvedev îl acuză pe Trump că „a intrat pe deplin pe calea războiului cu Rusia”: S-a solidarizat complet cu Europa nebună
PERCHEZIȚII de amploare în Capitală și alte 8 județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciul se ridică la 35.000.000 de lei
11:50
PERCHEZIȚII de amploare în Capitală și alte 8 județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciul se ridică la 35.000.000 de lei