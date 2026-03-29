Un „monstru” de peste 2 metri a fost scos de un pescar din râul Târnava Mare. Bătălia cu somnul uriaș a durat zeci de minute

Un pescar din Mediaș a reușit să prindă un adevărat „monstru” pe râul Târnava Mare, în apropierea localității Copșa. Adrian a prins un somn uriaș, de aproximativ 2,22 metri lungime și în jur de 60 de kilograme, scrie presa locală din Sibiu.

Totul s-a întâmplat sâmbătă noapte, în jurul orei 3, pe râul Târnava Mare

Bătălia cu peștele gigant a durat zeci de minute.

„Drill-ul a durat în jur de 20 de minute”, a povestit pescarul momentul fascinant al prinderii monstrului de 60 de kilograme.

„Somnul are undeva cam la 20–25 de ani buni”

Adrian Boier, din Mediaș, județul Sibiu, spune că astfel de capturi sunt extrem de rare, chiar și pentru pescarii experimentați. Somnul prins ar avea, potrivit estimărilor, între 20 și 25 de ani, scrie oradesiubiu.

„Somnul are undeva cam la 20–25 de ani buni. Îi eliberăm pentru că sunt niște capturi foarte rare. Un somn de asemenea dimensiuni se prinde foarte rar. Foarte mulți pescari nu se întâlnesc cu asemenea exemplare niciodată și îi eliberăm pentru a oferi și altora senzația și drilluri, adrenalina asta maximă cu un somn capital”, a explicat Adrian Boier.

