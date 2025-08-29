Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi din Cluj, cu geanta de mâncare printre gunoaie: „Fie a abandonat-o, fie a uitat-o!”

Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi, dintr-un cartier din Cluj. Geanta de livrator era abandonată printre gunoaie.

Potrivit Știri de Cluj, scena s-a întâmplat, joi, 28 august, în jurul orei 16:00, în cartierul Zorilor din Cluj-Napoca. Acolo, un bărbat care părea să fie curier, a fost fotografiat lângă o ghenă de gunoi, unde și-a abandonat geanta de livartor.

„Părea băut și l-am văzut la gunoi. Geanta de livrator era aruncată pe jos, lângă el, printre gunoaie. Când am venit de la magazin, am văzut-o tot pe jos, lângă containere, iar el plecase. Nu știu dacă a renunțat spontan la job sau pur și simplu a abandonat sau uitat geanta”, a relatat un cititor care a văzut scena, potrivit sursei citate.

De asemenea, martorul susține că l-a mai văzut pe acest bărbat și la un magazin în apropiere, unde vorbea la telefon, cu sticla lângă el.

Nu este însă clar dacă bărbatul mai era angajat activ al companiei sau dacă abandonarea genții în zona containerelor înseamnă, de fapt, o renunțare la job. Cert este că purta geaca cu însemnele companiei.

