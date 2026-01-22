Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți

Mai multe persoane au fost rănite ușor joi, după ce un tren de periferie a fost lovit de o macara, la Cartagena, în sud-estul Spaniei. Informația a fost confirmată de compania națională feroviară Renfe, relatează AFP.

Potrivit Renfe, circulația feroviară a fost întreruptă pe tronsonul dintre Cartagena și Los Nietos. O purtătoare de cuvânt a companiei a precizat că macaraua implicată în accident era una exterioară, care nu aparținea operatorului feroviar.

Trenul nu a deraiat, iar rănile suferite de pasageri sunt ușoare, mai transmite sursa citată.

Accidentul are loc la câteva zile distanță, după ce, duminică, o coliziune între două trenuri de mare viteză, în sudul Andaluziei, s-a soldat cu 43 de morți. De altfel, și marți a fost un alt accident feroviar, produs în Catalonia, care a dus la moartea conductorului de tren.

