Guvernul Bolojan a făcut un sacrificiu mare pentru un câștig mic. Încasările din TVA au crescut cu numai 11% în 2025, dar majorarea a adus inflație, șomaj și scăderea consumului

Deși a operat prima creștere de TVA de la criza financiară din 2008-2009, guvernul Bolojan nu a reușit să strângă cu mult mai mult din această taxă. Conform unui document consultat în exclusivitate de Gândul, încasările din taxa pe consum au crescut cu numai 11% în 2025, prin comparație cu anul precedent. Creșterea este mică, mai ales în condițiile unei inflații ridicate, în creștere, așa cum a fost în a doua jumătate a anului. Dar costurile au fost mari: pentru prima dată, consumul a început să scadă pe final de an, iar șomajul crește.

Datele din execuția bugetară pe tot anul 2025, obținute de Gândul, arată că guvernul Bolojan a încasat circa 134 mld. lei din TVA. Spre comparație, în 2024 a încasat 121 mld. lei. Creșterea a fost astfel de 10,7%, în condițiile în care inflația, pe ultimele trei luni din 2025, s-a situat la 10%. Cu alte cuvinte, creșterea prețurilor ar fi trebuit să se transforme într-o creștere similară la bugetul de stat, la care s-ar adăuga, în teorie, îmbunătățirea colectării și creșterea volumului de vânzări.

Spre comparație, în 2024, fără creștere de TVA, guvernul a încasat cu 16% mai mult, așa cum arată documentele publicate de Ministerul de Finanțe cu privire la execuția bugetară. Cu toate acestea, inflația a fost la jumătate, 5%, iar consumul a înregistrat o creștere de aproape 9%, aproape de vremurile economice bune.

TVA a crescut, dar încasările la bugetul de stat au încetinit

Guvernul condus de Ilie Bolojan a justificat creșterea taxei pe valoarea adăugată (TVA) ca fiind o necesitate imperativă pentru menținerea finanțelor publice și pentru evitarea suspendării fondurilor europene. Rezultatul, însă, la final de an, arată diferit față de declarațiile din momentul respectiv.

„Creșterea TVA a fost o necesitate. Creșterea taxelor în general nu este un lucru bun, ca să ne înțelegem, dar creșterea TVA în luna iulie, când am adoptat primul pachet, a fost o necesitate,” a declarat Bolojan, și a invocat presiunea deficitului bugetar, împreună cu rapoartele agențiilor de rating privind instabilitatea finanțelor publice. Într-un interviu acordat în presa internațională, Ilie Bolojan a spus chiar că guvernul României ar putea intra în incapacitate de plată.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de administrare cu deficite mari. Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău” a spus Bolojan, într-un interviu pentru Bloomberg.

Criticii argumentau că majorarea TVA va reduce consumul și va afecta gospodăriile cu venituri medii și mici. Lucru care s-a și întâmplat, așa cum arată cifrele: inflația a crescut, iar consumul a început chiar să scadă în ultimele luni din an, prin comparație cu anul precedent. De exemplu, cifra de afaceri din retail, care este indicatorul principal pentru consumul privat, a scăzut cu 4%.

AUTORUL RECOMANDĂ: