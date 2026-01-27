Prima pagină » Economic » Guvernul Bolojan a făcut un sacrificiu mare pentru un câștig mic. Încasările din TVA au crescut cu numai 11% în 2025, dar majorarea a adus inflație, șomaj și scăderea consumului

27 ian. 2026, 08:00, Economic
Deși a operat prima creștere de TVA de la criza financiară din 2008-2009, guvernul Bolojan nu a reușit să strângă cu mult mai mult din această taxă. Conform unui document consultat în exclusivitate de Gândul, încasările din taxa pe consum au crescut cu numai 11% în 2025, prin comparație cu anul precedent. Creșterea este mică, mai ales în condițiile unei inflații ridicate, în creștere, așa cum a fost în a doua jumătate a anului. Dar costurile au fost mari: pentru prima dată, consumul a început să scadă pe final de an, iar șomajul crește.

Datele din execuția bugetară pe tot anul 2025, obținute de Gândul, arată că guvernul Bolojan a încasat circa 134 mld. lei din TVA. Spre comparație, în 2024 a încasat 121 mld. lei. Creșterea a fost astfel de 10,7%, în condițiile în care inflația, pe ultimele trei luni din 2025, s-a situat la 10%. Cu alte cuvinte, creșterea prețurilor ar fi trebuit să se transforme într-o creștere similară la bugetul de stat, la care s-ar adăuga, în teorie, îmbunătățirea colectării și creșterea volumului de vânzări.

Execuția bugetară pe venituri în ian.-dec. 2025 vs. ian.-dec. 2024

Spre comparație, în 2024, fără creștere de TVA, guvernul a încasat cu 16% mai mult, așa cum arată documentele publicate de Ministerul de Finanțe cu privire la execuția bugetară. Cu toate acestea, inflația a fost la jumătate, 5%, iar consumul a înregistrat o creștere de aproape 9%, aproape de vremurile economice bune.

Execuția bugetară pe venituri în ian.-dec. 2024 vs. ian.-dec. 2023

TVA a crescut, dar încasările la bugetul de stat au încetinit

Guvernul condus de Ilie Bolojan a justificat creșterea taxei pe valoarea adăugată (TVA) ca fiind o necesitate imperativă pentru menținerea finanțelor publice și pentru evitarea suspendării fondurilor europene. Rezultatul, însă, la final de an, arată diferit față de declarațiile din momentul respectiv.

„Creșterea TVA a fost o necesitate. Creșterea taxelor în general nu este un lucru bun, ca să ne înțelegem, dar creșterea TVA în luna iulie, când am adoptat primul pachet, a fost o necesitate,” a declarat Bolojan, și a invocat presiunea deficitului bugetar, împreună cu rapoartele agențiilor de rating privind instabilitatea finanțelor publice. Într-un interviu acordat în presa internațională, Ilie Bolojan a spus chiar că guvernul României ar putea intra în incapacitate de plată.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de administrare cu deficite mari. Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău” a spus Bolojan, într-un interviu pentru Bloomberg. 

Criticii argumentau că majorarea TVA va reduce consumul și va afecta gospodăriile cu venituri medii și mici. Lucru care s-a și întâmplat, așa cum arată cifrele: inflația a crescut, iar consumul a început chiar să scadă în ultimele luni din an, prin comparație cu anul precedent. De exemplu, cifra de afaceri din retail, care este indicatorul principal pentru consumul privat, a scăzut cu 4%.

După Rareș Bogdan, un alt greu din PNL iese la rampă și îl atacă pe Bolojan frontal: „Nu ne dorim ca sumele produse în comunitățile noastre să fie confiscate de bugetul central". Ce spunea primarul Bolojan în 2017

Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune", proiect Radio ZU

