Un nou tip de înșelătorie prin colete face victime. Ce este „brushingul” și cum te ferești

Un nou tip de înșelătorie prin colete a apărut și face tot mai multe victime. Iată ce este „brushingul” și cum te ferești de el.

Escrocii devin tot mai creativi, pe măsură ce trece timpul, motiv pentru care și numărul victimelor crește. O tehnică recentă de a păcăli este aceea prin intermediul coletelor, denumită „brushing”.

Conform experților, „brushingul” este un tip de înșelătorie prin colete. Mai precis, escrocii devin falși vânzători și expediază un colet nesolicitat la adresa unei personae alese la întâmplare, dintr-o bază de date. Scopul este de a obține bani, precum și recenzii fictive, pentru creșterea imaginii unui anumit produs.

Spre exemplu, un haker sparge o bază de date cu informații personale. După aceea, acesta își creează o identitate de cumpărător pe un site de cumpărături, acolo unde își vinde produsele, făcând o comandă pe una din adresele găsite în baza de dare spartă.

Astfel, o persoană primește acasă un colet, cu un conținut care constă în produse de valoare mică. Cel ce primește coletul se gândește, probabil, că pachetul e plătit de cineva sau e cadou. Între timp, escrocul a lăsat deja recenzii fictive la produsele sale, care capătă multe stele și dă altor posibili cumpărători reali o impresie bună despre produse.

În 2024, conform informațiilor oferite de publicația citată, doar Amazon a blocat peste 275 de milioane de recenzii posibil false. Mai mult, vânzările din e-commerce (comerț online) sunt estimate la o valoare de 6,4 trilioane de dolari în 2025, la nivel de global, fapt care motivează escrocii să își îndrepte atenția asupra acestui domeniu.

Cum î ți dai seama că ești victima „ brushingului ”

Mai întâi, dacă dacă ai primit un colet suspect, atunci în mod cert cineva deține informațiile tale personale. Adesea, ca să fie siguri că au nimerit datele corecte, escrocii pot solicita, după ce ai ridicat coletul, să scanezi un cod QR prin care ești direcționat către un site malițios sau de tip phishing, acolo unde poți fi păcălit să oferi și mai multe date personale sau sunt obținute prin diferite programe malware.

Specialiștii recomandă citirea emailurilor în mod frecvent și verificarea conturilor pe care le aveți pe diferite platforme și site-uri, pentru a vedea ce ați achiziționat recent și dacă e real ori cineva a comandat acele lucruri pentru voi. De asemenea, conturile și cardurile bancare trebuie și ele verificate des, pentru activități suspecte.

