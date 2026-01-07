Prima pagină » Actualitate » Un nou tip de înșelătorie prin colete face victime. Ce este „brushingul” și cum te ferești

Un nou tip de înșelătorie prin colete face victime. Ce este „brushingul” și cum te ferești

07 ian. 2026, 16:51, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un nou tip de înșelătorie prin colete a apărut și face tot mai multe victime. Iată ce este brushingulși cum te ferești de el.

Escrocii devin tot mai creativi, pe măsură ce trece timpul, motiv pentru care și numărul victimelor crește. O tehnică recentă de a păcăli este aceea prin intermediul coletelor, denumită brushing”.

Conform experților, brushinguleste un tip de înșelătorie prin colete. Mai precis, escrocii devin falși vânzători și expediază un colet nesolicitat la adresa unei personae alese la întâmplare, dintr-o bază de date. Scopul este de a obține bani, precum și recenzii fictive, pentru creșterea imaginii unui anumit produs.

Spre exemplu, un haker sparge o bază de date cu informații personale. După aceea, acesta își creează o identitate de cumpărător pe un site de cumpărături, acolo unde își vinde produsele, făcând o comandă pe una din adresele găsite în baza de dare spartă.

Astfel, o persoană primește acasă un colet, cu un conținut care constă în produse de valoare mică. Cel ce primește coletul se gândește, probabil, că pachetul e plătit de cineva sau e cadou. Între timp, escrocul a lăsat deja recenzii fictive la produsele sale, care capătă multe stele și dă altor posibili cumpărători reali o impresie bună despre produse.

În 2024, conform informațiilor oferite de publicația citată, doar Amazon a blocat peste 275 de milioane de recenzii posibil false. Mai mult, vânzările din e-commerce (comerț online) sunt estimate la o valoare de 6,4 trilioane de dolari în 2025, la nivel de global, fapt care motivează escrocii își îndrepte atenția asupra acestui domeniu.

foto ilustrativa; sursa foto: Envato

foto ilustrativa; sursa foto: Envato

Cum îți dai seama ești victima brushingului

Mai întâi, dacă dacă ai primit un colet suspect, atunci în mod cert cineva deține informațiile tale personale. Adesea, ca fie siguri au nimerit datele corecte, escrocii pot solicita, după ce ai ridicat coletul, scanezi un cod QR prin care ești direcționat către un site malițios sau de tip phishing, acolo unde poți fi păcălit oferi și mai multe date personale sau sunt obținute prin diferite programe malware.

Specialiștii recomandă citirea emailurilor în mod frecvent și verificarea conturilor pe care le aveți pe diferite platforme și site-uri, pentru a vedea ce ați achiziționat recent și dacă e real ori cineva a comandat acele lucruri pentru voi. De asemenea, conturile și cardurile bancare trebuie și ele verificate des, pentru activități suspecte.

LIVE 🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
17:19
🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
ULTIMA ORĂ Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO
17:16
Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO
ACUM Noi probleme petru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare pe liderul Venezuelei, într-un proces separat
17:12
Noi probleme petru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare pe liderul Venezuelei, într-un proces separat
TAXE Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
15:53
Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția
INEDIT Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
15:43
Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
FLASH NEWS Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
15:32
Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE

