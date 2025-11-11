Un oraș din Valea Jiului a fost invadat de urși. Oamenii s-au închis în case de frică

Oamenii din orașele situate în Valea Jiului, poalele munților Vâlcan, Parâng și Retezat, sunt terorizați. Urșii s-au înmulțit, iar în perioada aceasta își fac tot mai des simțită prezența în zonele locuite.

Mai mulți localnici din municipiul Vulcan s-au plâns în ultima vreme la autorități din cauza pagubelor provocate recent în gospodăriile lor, aflate la marginea localității din Valea Jiului, județul Hunedoara. Pentru animalele sălbatice, toamna este perioada cea mai agitată.

Orașul din Valea Jiului, invadat de urși

Specialiștii spun că urșii intră în această perioadă într-o fază numită hiperfagie, caută să se hrănească mai mult în așteptarea sezonului rece, când alimentația lor este mai săracă.

În sezonul rece, urșii au nevoie de surplusuri de grăsime ca să poată face față celor două – trei luni petrecute cel mai adesea în bârlogurile lor, unde intră într-o stare de somnolență, din care primăvara ies mult mai slăbiți, ca dintr-un post mai lung.

Unii vânători spun că prezența tot mai frecventă a urșilor în zonele locuite din Valea Jiului poate să aibă și alte cauze. Animalele sălbatice s-au înmulțit necontrolat în ultimii ani, iar urșii „alfa” își marchează teritoriul, astfel cei mai slabi sunt alungați la poalele munților, unde sunt situate cartierele orașelor.

Acest lucru face ca, și în cazul în care urșii din orașe sunt prinși și relocați în munți, unii să revină în zonele mărginașe, de teama celor mai viguroși dintre ei.

Urșii vânează găinile din curțile oamenilor

După Brașov și Făgăraș, regiunea minieră a Văii Jiului care este situată la poalele munților Retezat și Vâlcan, a devenit un „tărâm” tot mai aglomerat de sălbăticiuni, deși, datorită trecutului său industrial, se numără printre cele mai urbanizate din România.

„Oamenii se tem. Unii mi-au spus că au dat nas în nas cu urșii, în propria curte. O vârstnică a găsit ursul într-o încăpere a casei și l-a încuiat acolo”, a relatat primarul Cristian Merișanu, potrivit Adevărul.

Vecinul său s-a plâns, la rândul lui, că a rămas fără zece găini, după un atac recent al ursului. Alți localnici din Vulcan spun că, după lăsarea întunericului, nu mai au curajul să iasă din case, iar noaptea se încuie în locuințe. Unii spun că se tem chiar și ziua de apariția animalelor pe străzi.

