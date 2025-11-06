Noi reguli pentru intervenția la atacurile de urși: cei care intră în localități ar putea fi împușcați, iar amenzile pentru hrănirea lor cresc

Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați imediat dacă intră într-o zonă locuită și amenință viața oamenilor. Asta prevede o Ordonanță de Urgență adoptată joi de Guvern. În același OUG sunt introduse și amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat noua ordonanță la finalul ședinței de Guvern.

„Este un proiect prin care practic scădem gradualitatea în momentul în care urșii intră în intravilan. Este vorba de urșii habituați care reprezintă un pericol real pentru comunități. Urșii habituați sunt urșii care nu mai au o frică normală de a intra pe un teritoriu, într-un oraș sau într-un sat. Este un urs care s-a obișnuit să mănânce din tomberoane, vine în comunități și mai devreme sau mai târziu poate să intre într-un incident cu un om, pentru că intră de cele mai multe ori pe străzi, nu mai au frică de oameni, nu mai au niciun comportament natural. În loc să fugă, ar putea să atace în acele situații în care este pus față în față cu un om”, spune Diana Buzoianu.

Legislația în vigoare nu este suficientă pentru a proteja populația și de multe ori problemele nu au fost rezolvate după ce urșii au fost surprinși în localități, explică ministra Mediului.

Pe lângă împușcarea urșilor care se apropie prea tare de zonele locuite, și amenzile pentru hrănirea animalelor prevăzute în noul OUG sunt semnificative. Acestea sunt cuprinse între 10.000 și 13.000 de lei.

Diana Buzoianu a explicat că acum legislația este mult mai clară și se vrea în continuare protejarea unui animal care este brand național, dar cei care trebuie protejați sunt cei din păduri, din sălbăticie, din zonele de habitat normal.

„În momentul de față legea prevede un principiu de gradualitate. Mai întâi ursul trebuie să fie alungat, dacă se întoarce după ce este alungat, trebuie să fie relocat. Dacă se întoarce după ce a fost relocat, abia atunci poate să vină intervenția prin împușcare.(…) Acum, în funcție de riscul care la care este expusă comunitatea poate să se ia decizia de a se interveni direct, fără să se mai încerce alungarea sau relocarea, dacă ei consideră că viața oamenilor este pusă în pericol. O normalitate de altfel. Așa și trebuia să fie de la bun început interpretată lege. Dar am vrut să aducem mai multă claritate pentru a scăpa anumite comunități de riscuri care astăzi nu sunt gestionate corect de către aceste comisii, pentru că nici legea nu este foarte clară în acest moment”, mai spune ministra Mediului.

