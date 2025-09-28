Prima pagină » Social » Pensionarii din România care au pierdut mii de lei la pensie. Ce s-a întâmplat după Mica Recalculare, de fapt

28 sept. 2025, 07:20, Social
Pensionarii au pierdut nu doar timpul, ci și banii din pensie, în căutarea adeverințelor pentru mica recalculare.

Pensionarii sunt păgubiți, deoarece mica recalculare este amânată pe o perioadă nedeterminată, scrie newsweek.ro.

Ei nu au beneficiat de indexare de la 1 ianuarie 2025, când pensia ar fi trebuit să crească, în medie, cu 280 de lei.

Nu vor primi indexarea pensiei, de 180 de lei în medie, nici la 1 ianuarie 2026, pentru că Executivul nu dispune de banii necesari.

Pensionarii au fost puși să „alerge” după adeverințe, care să ateste că au avut venituri nepermanente.

Ei au depus aceste adeverințe în speranța că Guvernul se va ține de promisiune, iar mica recalculare va începe la 1 martie 2025.

Totuși, de abia 1% din cele peste 600.000 de pensii au fost recalculate la mica recalculate, potrivit sursei citate.

Procesul este unul foarte lent, cu un exemplu concret în județul Iași, unde, potrivit Casei de Pensii Iași, 12.400 de cereri pentru recalculare au fost depuse până la 31 august 2024, iar alte 6.200 după data de 1 septembrie 2024. Din acestea, doar 1.300 au fost soluționate.

Mii de lei pierduți la pensie

Pensionarii nu au reușit să obțină adeverințele cu veniturile nepermanente de la Arhive sau de la fostele întreprinderi unde au lucrat și care nu mai există, în ziua de astăzi.

Arhivele Naționale au dat termen de 12 luni pentru eliberarea adeverințelor, astfel că pensionarii au ales să plătească mii de lei ca să primească la timp adeverințele cu veniturile nepermanente. Documentele au fost obținute cu ajutorul unor firme private, deci contracost, desigur.

Concluzia este una dureroasă: Sute de mii de pensionari au rămas și fără creșterile de la mica recalculare, dar și cu o „gaură” de sute sau chiar mii de lei, deoarece au dat banii pentru a obține adeverințele cu venituri nepermanente.

