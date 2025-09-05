Prima pagină » Actualitate » Un polițist din Cluj a bătut și tâlhărit o femeie pe care o plătise pentru a întreține relații intime

05 sept. 2025, 11:46, Actualitate
Un polițist din Cluj a bătut și tâlhărit o femeie pe care o plătise pentru a întreține relații intime. Incidentul a avut loc în cursul nopții de 2 spre 3 septembrie 2025. Miercuri dimineață, în jurul orei 08:30, poliția fost sesizată în legătură cu o agresiune fizică dintr-un imobil din localitatea Florești. Polițistul a fost reținut.

Un polițist în vârstă de 43 de ani din Cluj a bătut și tâlhărit o femeie pe care o plătise pentru a întreține relații intime. Incidentul a avut loc în cursul nopții de 2 spre 3 septembrie 2025. Miercuri dimineață, în jurul orei 08:30, o tânără în vârstă de 21 de ani a sesizat poliția cu privire la agresiunea fizică. Incidentul a avut loc într-un imobil din localitatea Florești.

Nu este prima oară când bărbatul ajunge în atenția autoritățile. Acesta a mai fost cercetat penal, arată România TV.

O tânără de 21 de ani a fost bătută și tâlhărită de un polițist din Cluj

După ce tânăra de 21 de ani a primit banii pentru serviciile intime prestate, bărbatul de 43 de ani ar fi refuzat să părăsească imobilul din Florești. Tot atunci, ar fi devenit violent la adresa tinerei de 21 de ani, ar fi deposedat-o de bani, ar fi amenințat-o și bătut-o. Rănile și agresiunea fizică au fost confirmate, ulterior, de anchetatori.

„În data de 3 septembrie a.c., în jurul orei 08.30, Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată, prin apel 112, de către o tânără de 21 de ani, despre faptul că în cursul nopţii de 2/3 septembrie a.c., în timp ce aceasta se afla într-un imobil din localitatea Floreşti, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Floreşti, iar din primele cercetări a reieşit faptul că, aceasta ar fi întreţinut relaţii sexuale consimţite cu un bărbat de 43 de ani, contra unei sume de bani, ulterior acesta agresând-o fizic şi sustrăgându-i suma de bani. Tânăra a fost condusă la sediul poliţiei, unde aceasta a depus o plângere pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie”, se arată într-o informare transmisă joi de IPJ Cluj.

Sursă foto: Shutterstock
Sursă video: România TV

