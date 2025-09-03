MAMA tânărului care a bătut un livrator asiatic în Capitală, despre fapta fiului ei: „Probabil că ăla a zis ceva”. Agresorul: Am fost manipulat online

Cazul tânărului de 20 de ani din București, arestat pentru atacul asupra unui livrator din Bangladesh, capătă noi acuzații. Mama agresorului încearcă să-i ia apărarea spunând că „fiecare mai face din astea”. Pe de altă parte, agresorul a spus că a fost manipulat din online să recurgă la astfel de gest.

Tânărul din București, Cosmin Tudoran, acuzat că a atacat un livrator de mâncare din Bangladesh, este arestat preventiv pentru loviri și alte violențe motivate de ură, rasă și xenofobie. Procurorii au extins acum acuzațiile după ce au descoperit că acesta ar fi folosit pe rețelele sociale simboluri ale Mișcării Legionare, dar și imagini cu Hitler și zvastica nazistă.

Întrebat dacă a avut motive pentru atac, el a spus că ar fi fost „manipulat”.

„Am fost manipulat”, a declarat Tudoran, fără a menționa însă cine ar fi fost persoana care l-ar fi influențat.

Reamintim, că acest caz este o premieră în țara noastră în materie de violență și ură rasială împotriva livratorilor străini. Totul a plecat după ce deputatul AUR, Dan Tanasă a scris o postare pe Facebook în care îndemna românii să refuze comenzile dacă acestea nu sunt livrate de români.

Mama tânărului care a bătut un curier asiatic în București: „O fi zis ala ceva”

Mama sa adoptivă, prezentă la Parchet pentru a-l susține, a oferit o explicație controversată pentru violențele comise de fiul ei.

„Păi, fiecare mai face din astea”, a spus femeia, potrivit Știrileprotv.

Aceasta a susținut că agresivitatea ar fi avut legătură cu un incident anterior, în zona Lizeanu, unde sora tânărului ar fi avut o dispută cu alți livratori.

„Probabil că ăla a zis ceva, că altfel, din senin…”, a încercat ea să explice, deși pe filmarea făcută chiar de agresor nu se vede ca victima să fi provocat atacul.

În imagini apare și momentul în care un polițist aflat în timpul liber l-a imobilizat pe agresor.

Întrebat despre acuzațiile legate de Mișcarea Legionară, Cosmin Tudoran a negat orice apartenență.

„Nu mă identific cu această mișcare de niciun fel”.

Tânărul a contestat măsura arestului preventiv și speră ca, la ședința de vineri de la Tribunal, să obțină o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Procurorii însă îl contrazic și spun că probele din mediul online arată că inculpatul a promovat idei extremiste, pe lângă fapta de violență fizică împotriva curierului din Bangladesh.

