O autospecială de poliție a lovit un autoturism parcat în comuna Dănești, județul Gorj, în noaptea de luni spre marți, apoi a plecat de la locul accidentului. Momentul a fost filmat de o cameră de supraveghere.

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Gorj au anunțat declanșarea unor verificări interne, după ce o mașină de poliție a fost filmată în timp ce lovește un autoturism parcat, iar după impact autospeciala pleacă de la locul accidentului.

Potrivit datelor setate pe camera de supraveghere care a surprins impactul, acesta a avut loc în ziua de 2 decembrie, după miezul nopţii, la ora 00:25, iar cel care a postat imaginile a scris:

„Uitaţi-vă cum maşina de poliţie din Dăneşti, Gorj, loveşte şi fuge”.

Joi, oficialii Poliţiei judeţene Gorj au reacţionat, informând că se fac verificări interne în urma incidentului.

„Ca urmare a unui articol apărut în mediul online, unde, într-un videoclip se observă că o autospecială de poliţie ar lovi un autoturism parcat pe un podeţ din localitatea Dăneşti, vă comunicăm faptul că la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj au fost dispuse verificări prin Compartimentul Control Intern şi Serviciul Rutier, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale faţă de conducătorul auto”, au transmis, joi, reprezentanții IPJ Gorj.

Recomandarea autorului: POLIȚIST de la Brigada Rutieră, accidentat în centrul Capitalei, în timp ce dirija traficul. Agentul a fost transportat la spital