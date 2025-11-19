Emoționant. Un polițist a liniștit un copil speriat, în Pasajul Unirii, în timp ce mama însărcinată avea contracții

O femeie însărcinată a căzut în Pasajul Unirii din cauza contracțiilor puternice, chiar sub ochii copilului ei de 3 ani, care a început să plângă speriat lângă ea. Micuțul a fost liniștit apoi de un polițist, care l-a luat în brațe.

De îndată, un echipaj al Poliției Capitalei aflat în zonă a intervenit. Agenții au solicitat ambulanța, iar până la sosirea medicilor, unul dintre polițiști, tată și el a doi copii mici, l-a luat pe copil în brațe, i-a vorbit calm, s-a jucat cu el și l-a liniștit. Gestul său a făcut ca micuțul să capete încredere și să se simtă în siguranță, până a sosit bunica.

„Copilașul s-a liniștit atât de tare, încât l-a îmbrățișat pe Mirel cu toată puterea și a rămas în brațele lui până la sosirea bunicii”, a transmis Poliția Capitalei pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel, mama a putut să se odihnească și să primească apoi îngrijirile medicale necesare, fără ca băiețelul să trăiască momentul acesta ca pe o traumă.

„Nu a fost doar un act de serviciu, ci unul profund uman”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei, felicitându-l pe polițist și pe toți colegii care arată că dincolo de uniformă sunt oameni “cu inimi mari”.

