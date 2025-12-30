Prima pagină » Actualitate » Un român a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul mai mulți pasageri la metroul din Paris

Un român a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul mai mulți pasageri la metroul din Paris

Oana Zvobodă
30 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Un român a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul mai mulți pasageri la metroul din Paris
FOTO - CARACTER ILUSTRATIV: Pixabay

Un român a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul mai mulți pasageri la metroul din Paris. Incidentul a avut loc la doar câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou.

Parchetul din Paris a declarat că a deschis o anchetă pentru tentativă de omor, potrivit AFP.

„Luni, în jurul orei locale 13:00, la staţia Temple, din centrul capitalei franceze, suspectul a încercat să jefuiască o pasageră, care nu s-a lăsat intimidată. Bărbatul, care era înarmat cu un ciocan, a lovit-o în faţă după ce ea a refuzat să-i dea toate bunurile personale”, potrivit declarațiilor date de parchet.

La sosirea echipajelor de poliție, suspectul a ieşit din tren şi a aruncat ciocanul pe jos. La scurt timp, după ce au fost analizate imaginile de pe camerele de supraveghere, s-a constatat că bărbatul a lovit și un minor de 17 ani cu câteva minute înainte de incident.

„Celula de ajutor şi asistenţă pentru victime a fost activată. Condamnăm cu cea mai mare fermitate acest act de violenţă”, a declarat pentru AFP societatea RATP.

Tot pe linia 3 a metroului din Paris, trei femei au fost uşor rănite cu un cuţit de un bărbat de 25 de ani, care a fost ulterior arestat în Val-d’Oise, în a doua zi de Crăciun.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

O pană de curent din Tunelul Canalului Mânecii a paralizat serviciul Eurostar. Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, anulate

Anul 2025, unul fără precedent în Europa. Incendii devastatoare și inundații catastrofale în Spania. Ne vom obișnui cu dezastrele climatice?

Grupare infracțională în Parlamentul Ucrainei. Procurorii acuză mai mulți deputați de „mită contra voturi”. La ce sumă a ajuns un „vot corupt” în Kiev

Retragerea din Donbas este „inacceptabilă“ pentru ucraineni. Zelenski: „85% sunt împotrivă. Referendumul nu va avea rezultate pozitive“

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Italia. La un pas de tragedie. O telecabină plină de schiori s-a izbit violent de zidul stației de sosire. Din fericire, doar răniți
16:22
Italia. La un pas de tragedie. O telecabină plină de schiori s-a izbit violent de zidul stației de sosire. Din fericire, doar răniți
ULTIMA ORĂ E român abia de 10 zile şi deja spune că gulaşul e bănăţean. Dominic Fritz a gătit în 4 ore mâncare la ceaun pentru 28 de persoane
16:22
E român abia de 10 zile şi deja spune că gulaşul e bănăţean. Dominic Fritz a gătit în 4 ore mâncare la ceaun pentru 28 de persoane
ECONOMIE Cum arată România în cifre, la final de an. Inflație, costuri ridicate și un trai tot mai greu de dus
15:33
Cum arată România în cifre, la final de an. Inflație, costuri ridicate și un trai tot mai greu de dus
REVELION Top 10 orașe din Europa perfecte pentru a sărbători Revelionul 2026
15:27
Top 10 orașe din Europa perfecte pentru a sărbători Revelionul 2026
ULTIMA ORĂ Premierul Ţărilor de Jos a ajuns în România. Dick Schoof şi Ilie Bolojan îi vizitează pe soldaţii olandezi de la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii
14:29
Premierul Ţărilor de Jos a ajuns în România. Dick Schoof şi Ilie Bolojan îi vizitează pe soldaţii olandezi de la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii
ACTUALITATE Telemeaua și demența. Ce conexiune surprinzătoare au găsit cercetătorii suedezi între alimentație și boli congenital-degenerative
14:20
Telemeaua și demența. Ce conexiune surprinzătoare au găsit cercetătorii suedezi între alimentație și boli congenital-degenerative
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Digi24
Un deputat moldovean organiza „o beție” chiar în timpul ședinței Parlamentului. Jurnaliștii au surprins discuția de pe Whatsapp
Cancan.ro
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Adevarul
Destinație populară din Spania, sub amenințarea unui râu subteran toxic. Mercurul „invizibil” ajunge în mare
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Este adevărat că există două locuri în lume unde poți păși direct pe mantaua Pământului?
ECONOMIE Lovitură de grație primită de Budapesta. Agenția de rating Moody’s retrogradează capitala Ungariei la „junk”
16:21
Lovitură de grație primită de Budapesta. Agenția de rating Moody’s retrogradează capitala Ungariei la „junk”
DISTRACȚIE Se schiază în stațiunea Straja din Hunedoara. Pârtiile Constantinescu, Mutu și Poiana Soarelui sunt deschise
15:28
Se schiază în stațiunea Straja din Hunedoara. Pârtiile Constantinescu, Mutu și Poiana Soarelui sunt deschise
RĂZBOI Războiul hibrid la nivel global. Clasamentul țărilor care au fost ținta atacurilor cibernetice în 2025
15:24
Războiul hibrid la nivel global. Clasamentul țărilor care au fost ținta atacurilor cibernetice în 2025
ULTIMA ORĂ 🚨 O pană de curent din Tunelul Canalului Mânecii a paralizat serviciul Eurostar. Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, anulate
15:08
🚨 O pană de curent din Tunelul Canalului Mânecii a paralizat serviciul Eurostar. Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, anulate
HOROSCOP Horoscop 31 decembrie 2025. Vărsătorii păstrează o atitudine optimistă
15:00
Horoscop 31 decembrie 2025. Vărsătorii păstrează o atitudine optimistă
DEZVĂLUIRI În USR, dosarul penal se întâlnește cu puterea. Noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, gestionează exact domeniul pentru care a fost condamnată definitiv
14:07
În USR, dosarul penal se întâlnește cu puterea. Noua șefă de cabinet a ministrului Economiei, Irineu Darău, gestionează exact domeniul pentru care a fost condamnată definitiv

Cele mai noi