Un român a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul mai mulți pasageri la metroul din Paris. Incidentul a avut loc la doar câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou.

Parchetul din Paris a declarat că a deschis o anchetă pentru tentativă de omor, potrivit AFP.

„Luni, în jurul orei locale 13:00, la staţia Temple, din centrul capitalei franceze, suspectul a încercat să jefuiască o pasageră, care nu s-a lăsat intimidată. Bărbatul, care era înarmat cu un ciocan, a lovit-o în faţă după ce ea a refuzat să-i dea toate bunurile personale”, potrivit declarațiilor date de parchet.

La sosirea echipajelor de poliție, suspectul a ieşit din tren şi a aruncat ciocanul pe jos. La scurt timp, după ce au fost analizate imaginile de pe camerele de supraveghere, s-a constatat că bărbatul a lovit și un minor de 17 ani cu câteva minute înainte de incident.

„Celula de ajutor şi asistenţă pentru victime a fost activată. Condamnăm cu cea mai mare fermitate acest act de violenţă”, a declarat pentru AFP societatea RATP.

Tot pe linia 3 a metroului din Paris, trei femei au fost uşor rănite cu un cuţit de un bărbat de 25 de ani, care a fost ulterior arestat în Val-d’Oise, în a doua zi de Crăciun.

