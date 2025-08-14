Un român a luat OSTATICI într-o farmacie din Italia, ca să obțină analgezice. S-a deghizat apoi în farmacist ca să scape de poliţişti

Un incident șocant a avut loc în Belluno, provincial Veneto, Italia. Un român în vârstă de 46 de ani, care ispășea o pedeapsă în regim semideschis, a intrat într-o farmacie, înarmat cu un cuțit, și i-a luat ostatici pe un angajat și pe un client, ca să obțină analgezice. Apoi, ca să scape de polițiști, acesta s-a îmbrăcat cu un halat alb. Doar că a fost recunoscut de polițiști, iar bărbatul este acuzat acum de tâlhărie calificată și de răpire.

Alarma a fost dată de un farmacist din Belluno. Bărbatul român, deja deținut în închisoare în regim semideschis, a intrat în magazine și, sub amenințarea unui cuțit, l-a forțat pe farmacist să-i dea niște analgezice.

Un client a intrat în farmacie, iar amândoi au fost forțați să rămână în magazine pentru câteva minute, sub amenințarea românului, care începea să dea semne de nerăbdare, potrivit ildolomiti.it.

Profitând însă de un moment de neatenție din partea bărbatului, farmacistul a reușit să apese butonul de panică și să alerteze poliția, care a ajuns rapid la fața locului.

Românul în vârstă de 46 de ani i-a văzut pe polițiști sosind și, ca să scape, a îmbrăcat un halat de farmaicist. Chiar și așa însă, el a fost recunoscut și dus în arest.

