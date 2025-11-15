Un român din Austria, cu un venit stabil de 4.200 de euro, a mers cu taxiul fără să plătească până a ajuns la închisoare

Un român în vârstă de 36 de ani a fost judecat, vineri, la Tribunalul Regional din Feldkirch, Austria, pentru fraudă comercială gravă și distrugere de proprietate. Acuzatul, care avea și antecedente penale, a stat o lună în spatele gratiilor, declarând că perioada cât a stat în spatele gratiilor „l-a purificat”.

La finalul lunii septembrie, fiind într-o stare avansată de ebrietate, bărbatul a spart geamul unui tren S-Bahn în Bregenz cu un ciocan de urgență, scrie cotidianul austriac Kronen Zeitung.

De asemenea, la începutul lunii octombrie, acesta s-a plimbat cu mai multe taxiuri prin Vorarlberg fără să plătească cursele, deși avea un venit stabil de 4.200 de euro, la acea vreme.

Procuratura l-a acuzat de fraudă comercială și distrugere de proprietate, aceste infracțiuni fiind pasibile de până la cinci ani de închisoare. Vineri, acuzatul și-a recunoscut pe deplin vinovăția, admițând și o tentativă de distrugere într-o brutărie.

Judecătorul Martin Mitteregger a dat o pedeapsă de opt luni de închisoare, din care șapte cu suspendare, după cum relatează Kronen Zeitung. În plus, acuzatul trebuie să plătească daunele cauzate: 1.731 de euro către ÖBB (căile ferate austriece) și 130, 50 și 20 de euro către cei trei taximetriști păgubiți.

Aflat în fața instanței, bărbatul a subliniat că timpul petrecut în spatele gratiilor l-a „purificat”. Atunci când judecătorul l-a întrebat ce înseamnă asta concret, meșterul care locuiește în Elveția a spus: „Nu vreau să mai beau atât de mult și vreau să rămân stabil pentru fiica mea”.

Românul are și un plan:

„Îmi voi căuta imediat un loc de muncă și voi vorbi cu proprietarul meu. Îmi pare foarte rău pentru ce am făcut. Nu voi mai face greșeli, promit”.

Deoarece acuzatul a stat deja o lună în arest preventiv, judecătorul a dispus eliberarea sa imediată.

