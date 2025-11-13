Gestul eroic al unei copile din Austria. I-a salvat viața mamei sale după ce aceasta a căzut din picioare

O fetiță de doar nouă ani din Eggern, Austria Inferioară, a devenit eroină după ce i-a salvat viața mamei sale. În septembrie, femeia a căzut din picioare. Fiona, fetița de 9 ani, a rămas calmă, a aplicat măsurile de prim ajutor și a sunat imediat la urgențe.

Gestul eroic făcut de o fetiță de doar 9 ani, și-a salvat mama

În ziua incidentului, Marion, mama Fionei, a căzut brusc din picioare. Cea mică era acasă și a recunoscut imediat cât de gravă este situația și a alertat serviciile de urgență.

„Când un om se prăbușește, fiecare minut contează!”, a declarat Hans Ebner, președintele Crucii Roșii, care a vizitat recent familia împreună cu șeful local Johannes Zeller și paramedicii Stefan Uitz și Anton Kanzian.

„Este extraordinar ca un copil de această vârstă să reacționeze atât de corect și atent”, a spus Ebner, impresionat de Fiona.

Vizita pe care au făcut-o oficialii a fost un moment de recunoaștere pentru curajul și prezența de spirit a fetiței, subliniind importanța educației în prim ajutor.

Familia Immervoll, din districtul Gmünd, este mândră de cele două fiice ale lor. Vanessa, sora mai mare, în vârstă de 13 ani, este deja implicată în Crucea Roșie pentru tineret și a împărtășit cu Fiona cunoștințele ei despre prim ajutor, care s-au dovedit esențiale în salvarea mamei lor.

Recomandările autorului: