Un senator AUR a reuşit să obţină votul colegilor pentru un proiect care prevede ca gărzile medicilor să fie recunoscute ca vechime în muncă

Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativă care prevede recunoașterea activității de gardă a medicilor ca vechime în muncă, inițiată de senatorul AUR, Cătălin Silegeanu. Proiectul legislativ a fost adoptat cu 98 de voturi pentru din totalul de 100 de senatori prezenți.

Datele OECD arată că România are aproximativ 3,7 medici la mia de locuitori, sub media de circa 4,3 la nivelul Uniunea Europeană, aspect care amplifică presiunea asupra sistemului sanitar și crește dependența de activitatea în regim de gardă.

„Intervenția acoperă falia dintre munca din spitale și modul în care aceasta era recunoscută în lege. Orele de gardă sunt servicii plătite distinct, dar tratate ca și cum nu ar conta în vechime, iar în timp se adună echivalentul a 10-15 ani de experiență care nu cântăresc corect nici în carieră, nici la concursurile pentru posturi”, a declarat senatorul AUR, Cătălin Silegeanu, iniţiatorul proiectului legislativ.

Proiectul urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz.

„Votul din Senat arată că, atunci când subiectul este clar și nu mai poate fi ocolit, Parlamentul își asumă decizia. Pentru mine, ca inițiator, este un proiect dus până la capăt, iar pentru medici, un motiv în plus să rămână în sistem și să asigure ducă gărzile mai departe, astfel încât spitalele să nu mai rămână fără oameni exact când este cea mai mare nevoie”, a mai spus senatorul AUR.

