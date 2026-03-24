Un senator AUR a reuşit să obţină votul colegilor pentru un proiect care prevede ca gărzile medicilor să fie recunoscute ca vechime în muncă

Luiza Dobrescu
Un senator AUR a reuşit să obţină votul colegilor pentru un proiect care prevede ca gărzile medicilor să fie recunoscute ca vechime în muncă

Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativă care prevede recunoașterea activității de gardă a medicilor ca vechime în muncă, inițiată de senatorul AUR, Cătălin Silegeanu. Proiectul legislativ a fost adoptat cu 98 de voturi pentru din totalul de 100 de senatori prezenți.

Datele OECD arată că România are aproximativ 3,7 medici la mia de locuitori, sub media de circa 4,3 la nivelul Uniunea Europeană, aspect care amplifică presiunea asupra sistemului sanitar și crește dependența de activitatea în regim de gardă.

„Intervenția acoperă falia dintre munca din spitale și modul în care aceasta era recunoscută în lege. Orele de gardă sunt servicii plătite distinct, dar tratate ca și cum nu ar conta în vechime, iar în timp se adună echivalentul a 10-15 ani de experiență care nu cântăresc corect nici în carieră, nici la concursurile pentru posturi”, a declarat senatorul AUR, Cătălin Silegeanu, iniţiatorul proiectului legislativ.

Proiectul urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz.

„Votul din Senat arată că, atunci când subiectul este clar și nu mai poate fi ocolit, Parlamentul își asumă decizia. Pentru mine, ca inițiator, este un proiect dus până la capăt, iar pentru medici, un motiv în plus să rămână în sistem și să asigure ducă gărzile mai departe, astfel încât spitalele să nu mai rămână fără oameni exact când este cea mai mare nevoie”, a mai spus senatorul AUR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum se degradează Timișoara lui Dominic Fritz de la o zi la alta. Piața Victoriei, simbolul Revoluției, arată mai rău ca în ’89. Imagini incredibile surprinse de reporterii Gândul

Guvernul ar urma să adopte marţi o Ordonanță de Urgență prin care declară stare de criză pe piața carburanților

Recomandarea video

Mediafax
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât acasă, cât și în țările de destinație
Digi24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce iarba este verde?
FLASH NEWS „Cine nu-l iubește pe Elvis?” Trump, al doilea președinte american în exercițiu care vizitează Graceland. Cum s-a desfășurat turul la celebrul conac din Memphis
11:34
„Cine nu-l iubește pe Elvis?” Trump, al doilea președinte american în exercițiu care vizitează Graceland. Cum s-a desfășurat turul la celebrul conac din Memphis
FLASH NEWS Sorin Grindeanu felicită socialiștii din Franța și Italia: „Aceasta este direcția de care Europa are nevoie”
11:20
Sorin Grindeanu felicită socialiștii din Franța și Italia: „Aceasta este direcția de care Europa are nevoie”
ACUZAȚII Extrema dreaptă din Germania, în centrul unui scandal major de scuritate europeană. AfD, acuzată că ar putea divulga documente secrete către Kremlin
10:51
Extrema dreaptă din Germania, în centrul unui scandal major de scuritate europeană. AfD, acuzată că ar putea divulga documente secrete către Kremlin
Gândul de Vreme Schimbare radicală a vremii. În ce zone e mai cald decât în mod normal și unde ninge. Prognoză detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:46
Schimbare radicală a vremii. În ce zone e mai cald decât în mod normal și unde ninge. Prognoză detaliată de la ANM, pentru Gândul
AUTO Topul mașinilor electrice care au cea mai mare autonomie, acum, în 2026. Ce spun experții auto
10:26
Topul mașinilor electrice care au cea mai mare autonomie, acum, în 2026. Ce spun experții auto
FLASH NEWS Protest major în Capitală. Sute de mineri din Gorj își strigă nemulțumirile în fața Guvernului
10:05
Protest major în Capitală. Sute de mineri din Gorj își strigă nemulțumirile în fața Guvernului

