Prima pagină » Actualitate » Un șofer a lovit 7 mașini parcate în județul Constanța și a ajuns la spital în stare critică

Azi noapte, 21 martie 2026, un șofer a lovit 7 mașini parcate pe strada Poporului din Ovidiu, județul Constanța, după ce a pierdut controlul volanului. În urma impactului, două persoane au suferit politraumă și au fost transportate la Spitalul Județean Constanța.

Polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Accident grav în Ovidiu, Constanța

În jurul orei 02.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la un accident rutier produs pe strada Poporului. La fața locului, autoritățile au găsit mai multe autoturisme avariate, rezultatul unui impact puternic care a zguduit zona.

Conform primelor cercetări, un bărbat de 24 de ani a pierdut controlul direcției și a acroșat 7 autoturisme parcate pe partea stângă și dreaptă a drumului public.

Conducătorul auto a fost rănit grav, iar pasagerul său, un adolescent de 16 ani, a avut leziuni ușoare. Ambele victime au fost transportate de urgență la Spitalul Județean Constanța, unde au fost diagnosticate cu politraumă, potrivit SAJ.

Din motive medicale, șoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest. Polițiștii continuă cercetările și au deschis un dosar penal pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului, urmărind să afle dacă neatenția sau alte circumstanțe au dus la incident.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
Digi24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Cancan.ro
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la metroul din București
Mediafax
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
Click
Cum a reușit un bărbat să viziteze două țări cu doar 580 de lei. Ce trucuri de călătorie a folosit pentru aventura vieții lui
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Cancan.ro
Am aflat. Motivul scandalos pentru care Jador și-a lăsat soția și copilul
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Viața la oraș ar putea proteja împotriva accidentului vascular cerebral, arată un studiu
VIDEO Ion Cristoiu: Prețul carburanților explodează. Pe USR-istul Ilie Bolojan îl doare-n cot
11:44
Ion Cristoiu: Prețul carburanților explodează. Pe USR-istul Ilie Bolojan îl doare-n cot
ULTIMA ORĂ Un iranian și o româncă au fost acuzați că au încercat să pătrundă într-o bază navală nucleară din Marea Britanie
11:42
Un iranian și o româncă au fost acuzați că au încercat să pătrundă într-o bază navală nucleară din Marea Britanie
FLASH NEWS Cum s-a „înverzit“ Parisul în ultimul deceniu. Primărița Hidalgo a spus „nu” mașinilor. A deschis piețele pietonilor și a făcut posibil înotul în Sena
11:08
Cum s-a „înverzit“ Parisul în ultimul deceniu. Primărița Hidalgo a spus „nu” mașinilor. A deschis piețele pietonilor și a făcut posibil înotul în Sena
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – Chindia Târgoviște, duminică, 22 martie 2026, de la ora 11:00
11:00
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – Chindia Târgoviște, duminică, 22 martie 2026, de la ora 11:00
AUTO Codul Rutier 2026 | De ce nu poți circula cu motocultorul pe un drum public. Ce arată legea
10:59
Codul Rutier 2026 | De ce nu poți circula cu motocultorul pe un drum public. Ce arată legea
FLASH NEWS Lovitură pentru Elon Musk. Cel mai bogat om din lume, găsit vinovat de fraudă de un juriu federal din SUA în cazul preluării Twitter
10:44
Lovitură pentru Elon Musk. Cel mai bogat om din lume, găsit vinovat de fraudă de un juriu federal din SUA în cazul preluării Twitter

