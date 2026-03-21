Un șofer a lovit 7 mașini parcate în județul Constanța și a ajuns la spital în stare critică

Azi noapte, 21 martie 2026, un șofer a lovit 7 mașini parcate pe strada Poporului din Ovidiu, județul Constanța, după ce a pierdut controlul volanului. În urma impactului, două persoane au suferit politraumă și au fost transportate la Spitalul Județean Constanța.

Polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Accident grav în Ovidiu, Constanța

În jurul orei 02.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la un accident rutier produs pe strada Poporului. La fața locului, autoritățile au găsit mai multe autoturisme avariate, rezultatul unui impact puternic care a zguduit zona.

Conform primelor cercetări, un bărbat de 24 de ani a pierdut controlul direcției și a acroșat 7 autoturisme parcate pe partea stângă și dreaptă a drumului public.

Conducătorul auto a fost rănit grav, iar pasagerul său, un adolescent de 16 ani, a avut leziuni ușoare. Ambele victime au fost transportate de urgență la Spitalul Județean Constanța, unde au fost diagnosticate cu politraumă, potrivit SAJ.

Din motive medicale, șoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest. Polițiștii continuă cercetările și au deschis un dosar penal pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului, urmărind să afle dacă neatenția sau alte circumstanțe au dus la incident.

