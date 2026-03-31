Un șofer din Cugir, cercetat penal după ce a încercat să dea șpagă unui polițist: „Pentru dumitale să bei un vin”

Un banal control în trafic s-a transformat într-un dosar penal. Un șofer din Cugir, oprit pentru nepurtarea centurii de siguranță, a încercat, insistent, să ofere mită polițistului, ignorând avertismentele clare că este înregistrat și că fapta constituie infracțiune.

Dialog halucinant între un șofer din Cugir și un polițist

Incidentul a avut loc în orașul Cugir, unde un conducător auto a fost tras pe dreapta de un echipaj de poliție. Agentul de poliție a ales să aplice o sancțiune blândă, respectiv un avertisment, însoțit de două puncte de penalizare. Totul a degenerat însă în momentul în care șoferul a început să insiste să ofere bani.

Polițist: „V-am acordat avertisment. Nu aveți nimic de plată. Două puncte penalizare.”

Șofer: „Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr.”

Polițist: „Nu iau nimic de la…”

Șofer: „Auzi… pentru dumitale să bei un vin.”

Polițist: „Domnule!”

Șofer: „Taci!”

Polițist: „Vă aduc la cunoștință că suntem înregistrați audio-video.”

Șoferul s-a ales cu dosar penal pentru dare de mită

Deși avertizat explicit că discuția este înregistrată și că oferirea de bani reprezintă infracțiune, bărbatul nu s-a oprit. Mai mult, potrivit informațiilor din anchetă, acesta a continuat să insiste chiar și după ce un al doilea polițist a ajuns la fața locului.

Șoferul ar fi încercat să ofere suma de 200 de lei, manifestând o atitudine sfidătoare și declarând că nu îl interesează consecințele.

În fața acestei situații, polițiștii au urmat procedura legală și au informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. Acesta a dispus deplasarea unei echipe operative pentru constatarea în flagrant a infracțiunii.

Bărbatul este acum cercetat pentru dare de mită, faptă prevăzută de Codul Penal și sancționată cu pedeapsa închisorii.

Recomandarea autorului: