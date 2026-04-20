Prima pagină » Știri » Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM

Filosoful și eseistul român Mihai Șora a decedat în data de 25 februarie 2023, la vârsta de 106 ani. Însă, în mediul online, pagina de Facebook „Mihai Șora” este administrată de văduva acestuia, Luiza-Palanciuc Șora. În teorie, amintirea filosofului este dusă mai departe, atemporal. Numai că, în practică, respectiva pagină de Facebook s-a transformat, de mai mult timp, într-o adevărată tribună a taberei#rezist.

În contextul mitingului #rezist anunțat pentru astăzi  – 20 aprilie 2025, ora 18:00 – în Piața Victoriei, pe pagina de Facebook „Mihai Șora” a fost lansat un atac dur și fără precedent la adresa publicației Gândul.

  • Atacul survine materialelor publicate de Gândul, care au ca subiect central criza din coaliția de guvernare.
  • PSD urmează să decidă astăzi dacă îi retrage sau nu sprijinul politic premierului Bolojan.

Gândul a sesizat MAI și ANCOM

Tabăra #rezist – unde se poziționează și pagina de Facebook „Mihai Șora” – s-a mobilizat instantaneu.

A fost anunțat un miting pentru astăzi, spijinul pentru Ilie Bolojan fiind declarat necondiționat pe paginile de Facebook unde postează activiștii #rezist.

La ora 09:43, pe pagina de Facebook „Mihai Șora” a fost lansat atacul lipsit de scrupule la adresa publicației Gândul.

În urma acestui atac fără precedent la adresa jurnalismului, în general, și a publicației Gândul, în special, Gândul solicită autorităților competente să intervină de urgență și a sesizat deja Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și ANCOM.

Avocat: „Posibilă înșelăciune și fals informatic”

Potrivit surselor juridice, ne aflăm în fața unei posibile înșelăciuni – potrivit Art. 244 Cod penal și, mai ales, a unui „fals informatic”, potrivit Art. 325 Cod Penal.

Aceleași surse au mai atras atenția, totodată, că nu poate fi exclus nici „falsul privind identitatea”, potrivit Art. 327 (1) Cod Penal, care precizează următoarele:

„Prezentarea/atribuirea unei identități false în fața unui funcționar (art. 175) sau unei entități, prin utilizarea frauduloasă a unui act de identitate/legitimare (fals sau real), pentru a induce în eroare în vederea producerii de consecințe juridice. Pedeapsa: închisoare 6 luni – 3 ani” – Art. 327 (1) Cod Penal.

„Prezentarea (n.red. – postarea) s-a făcut prin întrebuințarea identității reale a unei persoane (n.red – filosoful Mihai Șora) – potrivit Art. 327 (2) Cod Penal, pentru că mesajul nu a fost țintit, particular, ci adresat la modul general”, spun surse juridice pentru Gândul.

Atac deșănțat la adresa publicației Gândul: „Releu al putinismului, unde s-au aciuiat stipendiații pesedismului și ai criminalului de la Kremlin”

Surprinzător, pe pagina de Facebook „Mihai Șora” a fost declanșat un atac la adresa publicației Gândul.

  • Gândul s-a transformat ad-hoc și fără argumente, în „releu al putinismului”.
  • Gândul a devenit „tot ce este mai murdar în spațiul public”.
  • La Gândul lucrează „stipendiații pesedismului și ai criminalului de la Kremlin, turcești și coroi, cațavenci și cristachi”.
  • Potrivit acestei postări, Gândul va rămâne fără „decor” și fără „solzi” dacă „pesedismul intră în moarte clinică”.

„Gândulpunctro – adică tot ce este mai murdar în spațiul public, releu al putinismului, unde s-au aciuiat stipendiații pesedismului și ai criminalului de la Kremlin, turcești și coroi, cațavenci și cristachi – nu vede cu ochi buni faptul că societatea civilă a rămas lucidă și nu acceptă șantajul cozilor de topor. Dacă pesedismul intră în moarte clinică, li se prăbușește și lor decorul și le cad solzii. De aceea intră în panică ori de câte ori oamenii răspund ferm și clar cinismului și toxinelor. Și de aceea își doresc cu ardoare să închid această pagină”, s-a scris pe pagina de Facebook „Mihai Șora”.

 

