08 mart. 2026, 16:24, Actualitate
Un episod neobișnuit a avut loc duminică dimineața în nordul României. Un tânăr ucrainean a fugit de război cu un avion ultra-ușor și a aterizat pe un câmp din județul Suceava, la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina

Un tânăr ucrainean fugit pentru a scăpa de mobilizare

Războiul dintre Rusia și Ucraina a izbugnit la începutul anului 2022 și a devenitAunul de uzură, care a făcut aproximativ două milioane de victime de ambele părți.

Tot mai mulți cetățeni au părăsit țara de la izbucnirea conflictului, căutându-și izolarea în tările dornice să îi ajute. De data aceasta, un tânăr de aproximativ 23 de ani a ales o cale extremă pentru a scăpa de mobilizare.

Potrivit informațiilor relatate de AntenaCNN, avionul ultra-ușor, un monoplan cu motor, a aterizat în jurul orei 10:00 în apropiere de localitatea Frătăuții Noi, nu departe de municipiul Rădăuți.

Distanța dintre locul aterizării și granița cu Ucraina este de doar câțiva kilometri, ceea ce arată că zborul a fost unul foarte scurt. Tânărul ar fi declarat că a fugit din Ucraina pentru a nu fi luat pe front.

A cerut protecția statului român. Reacția autorităților

După ce a aterizat în siguranță, ucraineanul nu a încercat să fugă, a rămas lângă avion și a așteptat intervenția a autorităților române.

Acesta a fost preluat de reprezentanții Poliției de Frontieră Română și urmează să treacă prin procedurile legale specifice acestor situații. Primele informații arată că a solicitat o formă de protecție din partea statului român. 

Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru trecerea frauduloasă a Frontierei în România.

„În data de 08.03.2026, în jurul orei 10.30, în urma unui apel la 112, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au fost informați despre identificarea, de către lucrătorii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, a unui cetățean ucrainean care a trecut frontiera de stat din Ucraina în România la bordul unui aparat de zbor de mici dimensiuni.

Evenimentul s-a produs pe raza localității Frătăuții Vechi, județul Suceava. În urma sesizări, au fost informați polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus, care s-au deplasat de urgență la fața locului.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, în cooperare cu polițiștii de frontieră din cadrul STPF Suceava, a fost identificat un cetățean ucrainean care avea asupra sa un pașaport biometric eliberat de autoritățile ucrainene.

„În cauză a fost întocmit dosar penal”

Persoana, în vârstă de 31 de ani, a solicitat o formă de protecție temporară în România, pe fondul conflictului armat din Ucraina.

Totodată, în grădina din spatele unei locuințe din localitatea Frătăuții Vechi a fost identificat și aparatul de zbor de mici dimensiuni cu care acesta ar fi trecut frontiera.

Autoritățile de frontieră ucrainene au fost informate prin Punctul de Contact Porubne, iar persoana identificată a fost condusă la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus pentru continuarea cercetărilor.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că bărbatul nu figurează ca fiind intrat legal în România.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ‘trecere frauduloasă a frontierei de stat’, faptă prevăzută și pedepsită de art. 262 alin. 1 din Codul Penal, precum și ‘pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare necesare’, faptă prevăzută și pedepsită de art. 115 alin. 1 din Codul Aerian.

În continuare, cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Curtii de Apel Suceava”,  se spune în comunicatul autorităților.

