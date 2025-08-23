Un tânăr din Iași a ales să trăiască 7 ani în izolare, singur. Fenomenul „Hikikomori”, prezent în Italia și Japonia, îi îngrijorează pe specialiști

Un tânăr din Iași a ales să trăiască 7 ani în izolare, singur. Fenomenul „Hikikomori”, prezent în Italia și Japonia, provoacă îngrijorare în rândul psihologilor. Peste 200.000 de adolescenți italieni au ales să trăiască într-o totală izolare, renunțând la viața socială, familială și la școală. Acest fenomen este prezent și în România, arată Ziarul de Iași.

Psihologul ieșean Cristian Grigore a adus în atenție mai multe informații legate de fenomenul „Hikikomori”. Un asemenea fenomen este prezent îndeosebi în Italia și Japonia. Există și cazuri în România, psihologul aducând în atenție cazul unui tânăr din Iași care a ales să trăiască, ani la rând, în izolare.

Fenomenul „Hikikomori”, prezent în Italia și Japonia, îi îngrijorează pe specialiști

Psihologul explică faptul că acest fenomen este „rezultatul unui cumul de factori”. În cazul adolescenților, acest fenomen începe să se dezvolte încă din copilărie.

„Fenomenul „Hikikomori” este rezultatul unui cumul de factori. Am observat la cabinet, în lucrul cu adolescenții, că cel mai frecvent începe din copilărie, fie prin lipsă de atenție și sprijin emoțional din partea familiei, fie, paradoxal, printr-o hiperprotecție excesivă.

Neglijarea îi transmite copilului că nu contează și că nevoile lui nu sunt importante. În schimb, părinții hiperprotectivi îi pot contura ideea că lumea este periculoasă și că singur nu se poate descurca. Ambele duc către aceleași consecințe: un adolescent fragil emoțional, cu o autonomie și încredere în sine extrem de scăzute”, explică specialistul pentru „Ziarul de Iași”.

Procesul de retragere are loc în mai multe etape. Acestea ar putea să dureze luni sau chiar ani, susțin specialiștii. În primul rând, adolescentul începe să își piardă interesul față de școală, sport sau prieteni. Apoi, începe să refuze să mai meargă la școală, adolescenții ajungând să fie pedepsiți de părinți sau chiar amenințați. Apoi, în ultimă fază, adolescentul se izolează complet, între 4 pereți, renunțând și la comunicarea cu părinții.

Psihologul a descris un astfel de caz pe care l-a întâlnit la cabinet. Un tânăr din Iași a ajuns să stea izolat timp de 7 ani, singur.

