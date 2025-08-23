Prima pagină » Actualitate » Un tânăr din Iași a ales să trăiască 7 ani în izolare, singur. Fenomenul „Hikikomori”, prezent în Italia și Japonia, îi îngrijorează pe specialiști

Un tânăr din Iași a ales să trăiască 7 ani în izolare, singur. Fenomenul „Hikikomori”, prezent în Italia și Japonia, îi îngrijorează pe specialiști

23 aug. 2025, 12:49, Actualitate
Un tânăr din Iași a ales să trăiască 7 ani în izolare, singur. Fenomenul „Hikikomori”, prezent în Italia și Japonia, îi îngrijorează pe specialiști

Un tânăr din Iași a ales să trăiască 7 ani în izolare, singur. Fenomenul „Hikikomori”, prezent în Italia și Japonia, provoacă îngrijorare în rândul psihologilor. Peste 200.000 de adolescenți italieni au ales să trăiască într-o totală izolare, renunțând la viața socială, familială și la școală. Acest fenomen este prezent și în România, arată Ziarul de Iași.

Psihologul ieșean Cristian Grigore a adus în atenție mai multe informații legate de fenomenul „Hikikomori”. Un asemenea fenomen este prezent îndeosebi în Italia și Japonia. Există și cazuri în România, psihologul aducând în atenție cazul unui tânăr din Iași care a ales să trăiască, ani la rând, în izolare.

Fenomenul „Hikikomori”, prezent în Italia și Japonia, îi îngrijorează pe specialiști

Psihologul explică faptul că acest fenomen este „rezultatul unui cumul de factori”. În cazul adolescenților, acest fenomen începe să se dezvolte încă din copilărie.

„Fenomenul „Hikikomori” este rezultatul unui cumul de factori. Am observat la cabinet, în lucrul cu adolescenții, că cel mai frecvent începe din copilărie, fie prin lipsă de atenție și sprijin emoțional din partea familiei, fie, paradoxal, printr-o hiperprotecție excesivă.

Neglijarea îi transmite copilului că nu contează și că nevoile lui nu sunt importante. În schimb, părinții hiperprotectivi îi pot contura ideea că lumea este periculoasă și că singur nu se poate descurca. Ambele duc către aceleași consecințe: un adolescent fragil emoțional, cu o autonomie și încredere în sine extrem de scăzute”, explică specialistul pentru „Ziarul de Iași”.

Procesul de retragere are loc în mai multe etape. Acestea ar putea să dureze luni sau chiar ani, susțin specialiștii. În primul rând, adolescentul începe să își piardă interesul față de școală, sport sau prieteni. Apoi, începe să refuze să mai meargă la școală, adolescenții ajungând să fie pedepsiți de părinți sau chiar amenințați. Apoi, în ultimă fază, adolescentul se izolează complet, între 4 pereți, renunțând și la comunicarea cu părinții.

Psihologul a descris un astfel de caz pe care l-a întâlnit la cabinet. Un tânăr din Iași a ajuns să stea izolat timp de 7 ani, singur.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

ACTUALITATE O femeie de 52 de ani din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un șarpe
11:58
O femeie de 52 de ani din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un șarpe
ACTUALITATE Românii din diaspora vor plăti din nou niște TAXE care au fost eliminate în urmă cu opt ani. Măsurile anunțate de Ministerul de Externe
11:56
Românii din diaspora vor plăti din nou niște TAXE care au fost eliminate în urmă cu opt ani. Măsurile anunțate de Ministerul de Externe
ACTUALITATE Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Ce a putut scrie polițistul în procesul verbal
11:32
Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Ce a putut scrie polițistul în procesul verbal
ACTUALITATE Motivul pentru care două CREATURI de 3 centimetri lungime au închis toate plajele dintr-un oraș spaniol
11:10
Motivul pentru care două CREATURI de 3 centimetri lungime au închis toate plajele dintr-un oraș spaniol
ACTUALITATE Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene roșu cu brânză, potrivit lui Carmen Brumă. Cât de sănătoasă este combinația alimentară
11:04
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene roșu cu brânză, potrivit lui Carmen Brumă. Cât de sănătoasă este combinația alimentară
POLITICĂ Șeful Cancelariei Primului Ministru spune că „România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei”
10:35
Șeful Cancelariei Primului Ministru spune că „România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei”
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Furtunile au făcut ravagii în România! Un tânăr a murit în încercarea de a se adăposti, iar alți doi oameni au fost găsiți fără suflare în lacul Snagov
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
România ține doliu. S-a stins din viață Ioan Donca. Am pierdut un om pe care toată planeta l-a respectat
Evz.ro
Ministrul Apărării dezminte zvonurile alarmiste: Nu începe niciun război
A1
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Cu ce se ocupa, de fapt, criminalul profesoarei de germană, din Craiova? Părea familia liniștită, fără pic de lipsuri, însă realitatea era cu totul și cu totul diferită!
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu ochii noștri după doar o singură oră de privit în telefon?