Un TIR plin cu anvelope, plecat din România, a ajuns aproape gol în Germania. Șoferul a aflat cum au acționat hoții, dar nu și când a avut loc furtul

Poliția germană din Leipzig a fost alertată, vineri, cu privire la furtul a câteva sute de anvelope auto fără jante dintr-un camion cu semiremorcă plecat din România. Paguba se ridică la o sumă de ordinul zecilor de mii de euro.

Șoferul, un bărbat în vârstă de 41 de ani, plecase lunea trecută din țara noastră și a făcut mai multe opriri înainte de a ajunge la sediul unei companii din Leipzig-Seehausen, potrivit Tag24.de.

Abia acolo a descoperit că prelatele remorcii erau tăiate în mai multe locuri și că o parte din marfă lipsea, dar încă nu este clar unde au fost furate anvelopele.

Tot vineri, un al conducător auto, în vârstă de 70 de ani, a raportat că bunurile pe care le transporta i-au fost furate în parcarea Kapellenberg de pe autostrada A9, spre Berlin.

Bărbatul parcase acolo între orele 21:30 și 5:15 și a observat furtul abia dimineață, informează Știrile PRO TV.

FOTO – Profimedia