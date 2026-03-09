Prima pagină » Actualitate » Un turist a fost salvat din masivul Piatra Mare de salvamontiști, după ce pantoful i-a rămas în zăpadă

09 mart. 2026, 15:06, Actualitate
Un turist a fost salvat din masivul Piatra Mare de salvamontiști, după ce pantoful i-a rămas în zăpadă

O intervenție neobișnuită a avut loc în noaptea de duminică spre luni în zona montană a masivului Piatra Mare, unde două persoane au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor după ce au urcat pe munte fără echipament adecvat pentru condițiile de iarnă care încă persistă la altitudine.

A fost salvat de salvamontiști după ce și-a pierdut unul dintre pantofi

Cei doi turiști, în jur de 40 de ani, au ajuns într-o zonă cu zăpadă de aproximativ jumătate de metru, iar situația a devenit rapid periculoasă. Unul dintre ei și-a pierdut un pantof în stratul gros de zăpadă, ceea ce a crescut semnificativ riscul de hipotermie.

Salvamontiștii au intervenit în cursul nopții pentru a-i recupera și a-i coborî în siguranță de pe munte. Operațiunea a fost realizată de echipele Salvamont din Săcele și Brașov, care au colaborat pentru a ajunge cât mai repede la cei doi turiști.

„Acțiune de noapte a Salvamont Săcele, împreună cu Serviciul Public Județean Salvamont Braşov. Două persoane de aproximativ 40 de ani au fost coborâte de sub vârful Piatra Mare, unde zăpada era de aproximativ 50 de centimetri.

În timp ce echipa Săcele i-a preluat și îi cobora, colegii de la Salvamont Județul Braşov au venit în întâmpinare cu șosete și ghete pentru turist. Geaca oferită a fost refuzată. Cei doi turiști au fost coborâți în siguranță, nefiind nevoie de intervenție medicală”, au mai precizat salvamontiștii.

