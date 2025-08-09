Un turist de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul său a fost recuperat de Salvamont din Munții Făgăraș

Un bărbat de 39 de ani din Sibiu a murit, iar trupul acestuia a fost recuperat în noaptea de vineri spre sâmbătă de salvamontiști din Munții Făgăraș.

Salvamont Sibiu a intervenit, după un apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munții Făgăraș.

Echipa Salvamont s-a deplasat la locul respectiv, fiind alertat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Caransebeș.

Victima, un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Sibiu, a suferit însă leziuni incompatibile cu viața.

Elicopterul a fost retras, iar echipa Salvamont Sibiu a recuperat trupul și l-a transportat până la baza muntelui, acolo unde a fost predat către reprezentanții IML.

