Un turist italian a murit chiar în incinta Castelului Bran. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva

O excursie la Castelul Bran s-a transformat într-o tragedie pentru un turist italian. Acesta a murit brusc în timp ce explora faimosul castel, cunoscut drept „tărâmul lui Dracula”, el a șocat grupul cu care se afla în vacanță, dar și personalul de acolo.

Autoritățile au luat imediat măsuri după acest incident pentru a gestiona situația și siguranța celorlalți vizitatori.

Potrivit primelor informații, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, suferea de afecțiuni cardiace. Colegii lui de grup au relatat că acuzase încă de dimineață dureri în zona toracelui, dar a continuat vizita împreună cu restul turiștilor. În timpul explorării Castelului Bran, starea lui s-a agravat brusc și bărbatul a leșinat în interiorul incintei, relatează Biz Brașov.

Un turist italian a murit în timp ce vizita Castelul Bran

În acel grup de vizitatori se aflau și medici care au încercat să îl resusciteze până când echipajul medical de urgență a sosit acolo. Medicii au încercat mai bine de 40 de minute să îl readucă la viață, însă, din păcate, toate eforturile au fost în zadar. Echipa de ambulanță a confirmat decesul la fața locului.

Reacția administrației Castelului Bran

După acest incident, administrația Castelului Bran a decis să sisteze temporar accesul turiștilor în incintă, pentru ca autoritățile să gestioneze situația și să ofere sprijin grupului afectat. Aceasta a fost o măsură de precauție pentru siguranța publicului.

„Față de aspectele semnalate, a fost constituită o echipă operativă, care s-a deplasat în zona indicată, unde a fost identificată persoana fără semne vitale, stabilite de către personalul medical. Persoana decedată a fost identificată ca fiind un bărbat, de 55 de ani, cetățean italian, care se afla într-un grup de vizitatori din același stat și care, din primele date, și-ar fi pierdut viața ca urmare a unei posibile afecțiuni medicale.

Corpul persoanei decedate a fost ridicat, preluat și transportat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei care a dus la producerea decesului. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, au transmis polițiștii.

