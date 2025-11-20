Prima pagină » Actualitate » Un ucrainean „deghizat în român” a trăit liniștit 6 ani în Italia până când…„Nu voiam să fiu trimis pe front”, s-a scuzat dezertorul

Rene Pârșan
20 nov. 2025, 16:29, Actualitate
Un ucrainean

Un brav tânăr ucrainean de 26 de ani, care a trăit departe de linia frontului timp de șase ani în Bergamo folosind documente românești false, a fost descoperit după un accident minor produs autostrada A4 din Italia. Omul recunoaște că a fugit pentru a nu fi trimis la război, preia A3CNN.

Pentru a evita să fie trimis pe front, tânărul s-a dat drept român și și-a construit o viață clandestină la Bergamo, scrie publicația Corriere della Sera.

Avea toate actele pe numele fals de Sergiu Volzian: permis de conducere, carte de identitate, mașină, contract de muncă, asigurare de sănătate și contract de închiriere.

Impostura a fost descoperită în urma accidentului din data de 26 septembrie, pe A4. A fost arestat în fața firmei unde lucra, în Azzano.

„Știam că va veni ziua asta”, spune într-o italiană nesigură tânărul de 26 de ani, prezentându-se cu numele lui real, Anatolj Zem.

Zem rămâne departe de front

A primit o pedeapsă de 16 luni de închisoare cu suspendare. În accidentul de pe autostradă nu au existat răniți, însă au intervenit agenții Poliției Rutiere din Seriate, care au verificat actele tuturor celor implicați, inclusiv pe ale lui Zem – încă „Sergiu Volzian” în documente.

Nu era prima dată când trecea prin astfel de controale. Anterior fusese chiar vizat într-o sesizare, după ce a însoțit un prieten care cumpărase o armă falsă într-un parc.

Procesul rapid s-a încheiat cu o pedeapsă de 16 luni cu suspendare. „Nu voiam să fac armata și să risc să fiu trimis pe front”, a explicat tânărul, care era alături de mama sa.

„Românul” nu va fi obligat să se întoarcă în prima linie în Ucraina.

