Un vlogger american, surprins de mâncarea românească, într-un restaurant din New York: „Cine a ascuns mâncarea românească de mine?”

Un vlogger american, celebru pentru clipurile sale despre mâncare, a descoperit bucătăria traditional românească într-un restaurant din New York și a rămas uimit. Reacțiile spontane și sincere au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

The Vulgar Chef a început videoclipul cu o mărturisire sinceră: ”Nu știu nimic despre România, dar hai să încercăm”. Fără a avea mari așteptări, vloggerul a comandat mai multe preparate tradiționale românești și a filmat întreaga experiență.

Primul fel degustat a fost mămăliga cu brânză și smântână, pe care a descris-o ca ”polenta cu brânză feta și … samantha”. Apoi, decide să înceapă cu ciorba de perișoare, care l-a suprins total, descriindu-i corect ingredientele: chiftele, morcovi, țelină, roșii, ceapă și verdeață. ”Este incredibilă. Aș putea să stau aici și să fac doar asta”, a exclamat el.

Când a ajuns la sarmale, reacția sa a devenit virală: ”Este ușor cel mai bun rulou de varză pe care l-am mâncat vreodată”. Acesta le-a comparat cu golumpki, rulourile de varză din alte bucătării est-europene, și le-a mănâncat cu smântână și ardei iute, fără să știe că adoptă exact stilul românesc.

”Ce? Cine a ascuns mâncarea românească de mine?”. Ultimul preparat, mămăliga cu brânză, smântână și ou, l-a impresionat prin simplitatea gustului: ”Nu se întâmplă multe lucruri nebune în zona de gust, dar oul, brânza și mămăliga împreună sunt foarte bune. Este un mic dejun foarte bun”.

El le-a dat și un sfat urmăritorilor săi:

”Dacă aveți un restaurant românesc lângă voi, mergeți azi. Mergeți mâine. Mergeți trei zile la rând. Nu o să fiți dezamăgiți”.

