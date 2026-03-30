Prima pagină » Actualitate » Una dintre publicațiile de marcă ale țării se închide. Mâine e ultima zi de activitate

Una dintre publicațiile de marcă ale țării se închide. Mâine e ultima zi de activitate

După aproape un deceniu de activitate pe piața media din România, Europa Liberă România își oprește definitiv publicațiile. Cauza fiind o criză mai largi de finanțare care afectează rețeaua internațională din care face parte. Ultimele materiale vor fi publicate pe 31 martie 2026, conform Mediafax.

Final de drum pentru una dintre publicațiile de marca ale țării

Europa Liberă România își încheie activitatea după opt ani, iar decizia vizează simultan și redacția din Bulgaria. Închiderea nu este pusă pe seama performanței jurnalistice, ci are la bază factori externi, în special dificultățile financiare care au afectat instituțiile media internaționale din aceeași structură.

Problemele au început să se acutizeze în 2025, când finanțarea pentru Vocea Americii și Radio Europa Liberă a fost suspendată în urma unei decizii a administrației Donald Trump. Consecințele au fost imediate: reduceri de personal, închiderea unor birouri și restructurări ample.

Ulterior, Uniunea Europeană a acordat un sprijin de urgență de 5,5 milioane de euro, însă acesta a fost suficient doar pentru menținerea temporară a activității. Chiar dacă o parte din finanțare a fost reluată, incertitudinea a rămas.

Presa independentă, sub presiune tot mai mare

Într-un material publicat chiar de Europa Liberă, jurnaliștii au atras atenția asupra degradării climatului pentru presa independentă din Europa.

„Anul 2025 trebuia să fie un an al renașterii pentru presa europeană, cu Bruxellesul adoptând noi reglementări privind libertatea presei. În realitate, însă, ultimele luni au fost departe de a fi așa, jurnaliștii din periferia Europei confruntându-se cu o criză în toată regula”.

Contextul este cu atât mai complicat în regiuni precum Balcanii, unde influența politică și presiunile asupra mass-media și societății civile continuă să crească. Aceste evoluții ridică semne de întrebare serioase privind viitorul jurnalismului tradițional în astfel de piețe.

Europa Liberă, impact major în peisajul media din România

Chiar și în condiții dificile, Europa Liberă România a rămas un actor relevant. Datele mediaTRUST arată că publicația a fost citată de 6.060 de ori între ianuarie 2024 și martie 2026.

În 2024, a ocupat locul patru în topul celor mai preluate surse online, cu 2.763 de citări. În 2025 a urcat pe poziția a treia, cu 2.990 de mențiuni. Unul dintre cele mai vizibile momente a fost în februarie 2024. Interviul cu șeful Statului Major, Gheorghiță Vlad, a generat peste 400 de preluări, după declarațiile privind riscurile extinderii conflictului din Ucraina.

Publicația s-a remarcat prin anchete jurnalistice cu impact, inclusiv dezvăluiri despre un dosar de mită care îl viza pe ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, dar și analize privind vulnerabilitățile economice ale României.

De asemenea, interviurile cu oficiali de rang înalt au rămas în atenția publicului. Printre acestea s-au numărat și declarațiile premierului Ilie Bolojan despre posibila închidere a unor companii de stat neperformante.

Nu audiența este problema

Chiar și în debutul anului 2026, Europa Liberă a continuat să fie citată frecvent, cu 307 mențiuni în presă, un nivel apropiat de cel din aceeași perioadă a anului trecut.

„Dispariția nu este rezultatul unei scăderi de impact, ci al unor decizii externe care pun capăt activității unei surse de referință”, este concluzia raportului mediaTRUST.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Paleologu se ceartă cu fostul soț al Dianei Soșoacă. Ce replici au schimbat cei doi pe Facebook
22:03
Paleologu se ceartă cu fostul soț al Dianei Soșoacă. Ce replici au schimbat cei doi pe Facebook
VIDEO Nicușor Dan nu s-a mai suit la volan de când a ajuns președinte. Dezvăluirea a fost făcută chiar de el. Care este motivul
21:55
Nicușor Dan nu s-a mai suit la volan de când a ajuns președinte. Dezvăluirea a fost făcută chiar de el. Care este motivul
UTILE Noua metodă de fraudă în benzinării și stațiile de service. Cum pot rămâne clienții fără banii de pe card, atunci când achită la ATM
21:50
Noua metodă de fraudă în benzinării și stațiile de service. Cum pot rămâne clienții fără banii de pe card, atunci când achită la ATM
FLASH NEWS Ministrul Apărării spune cum ar putea România să contribuie la deblocarea strâmtorii Ormuz
21:48
Ministrul Apărării spune cum ar putea România să contribuie la deblocarea strâmtorii Ormuz
LIFESTYLE Care este cea mai dăunătoare băutură pentru ficat. Nici berea, nici sucul bogat în zahăr nu se află pe listă
20:59
Care este cea mai dăunătoare băutură pentru ficat. Nici berea, nici sucul bogat în zahăr nu se află pe listă
CONTROVERSĂ Bolojan îl ironizează pe Grindeanu pentru criticile programului SAFE: a fost discutat în interiorul Guvernului, a fost aprobat în CSAT. Grindeanu acuză că nu știe cum se cheltuiesc 12 miliarde de euro
20:45
Bolojan îl ironizează pe Grindeanu pentru criticile programului SAFE: a fost discutat în interiorul Guvernului, a fost aprobat în CSAT. Grindeanu acuză că nu știe cum se cheltuiesc 12 miliarde de euro
Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Nu pot să ofer un salariu de 5.000 de lei net!” – Mesajul unui antreprenor care a divizat internetul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Povara invizibilă care epuizează femeile: cele opt forme ale „muncii mintale” din viața de zi cu zi

Cele mai noi

Trimite acest link pe