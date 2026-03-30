După aproape un deceniu de activitate pe piața media din România, Europa Liberă România își oprește definitiv publicațiile. Cauza fiind o criză mai largi de finanțare care afectează rețeaua internațională din care face parte. Ultimele materiale vor fi publicate pe 31 martie 2026, conform Mediafax.

Final de drum pentru una dintre publicațiile de marca ale țării

Europa Liberă România își încheie activitatea după opt ani, iar decizia vizează simultan și redacția din Bulgaria. Închiderea nu este pusă pe seama performanței jurnalistice, ci are la bază factori externi, în special dificultățile financiare care au afectat instituțiile media internaționale din aceeași structură.

Problemele au început să se acutizeze în 2025, când finanțarea pentru Vocea Americii și Radio Europa Liberă a fost suspendată în urma unei decizii a administrației Donald Trump. Consecințele au fost imediate: reduceri de personal, închiderea unor birouri și restructurări ample.

Ulterior, Uniunea Europeană a acordat un sprijin de urgență de 5,5 milioane de euro, însă acesta a fost suficient doar pentru menținerea temporară a activității. Chiar dacă o parte din finanțare a fost reluată, incertitudinea a rămas.

Presa independentă, sub presiune tot mai mare

Într-un material publicat chiar de Europa Liberă, jurnaliștii au atras atenția asupra degradării climatului pentru presa independentă din Europa.

„Anul 2025 trebuia să fie un an al renașterii pentru presa europeană, cu Bruxellesul adoptând noi reglementări privind libertatea presei. În realitate, însă, ultimele luni au fost departe de a fi așa, jurnaliștii din periferia Europei confruntându-se cu o criză în toată regula”.

Contextul este cu atât mai complicat în regiuni precum Balcanii, unde influența politică și presiunile asupra mass-media și societății civile continuă să crească. Aceste evoluții ridică semne de întrebare serioase privind viitorul jurnalismului tradițional în astfel de piețe.

Europa Liberă, impact major în peisajul media din România

Chiar și în condiții dificile, Europa Liberă România a rămas un actor relevant. Datele mediaTRUST arată că publicația a fost citată de 6.060 de ori între ianuarie 2024 și martie 2026.

În 2024, a ocupat locul patru în topul celor mai preluate surse online, cu 2.763 de citări. În 2025 a urcat pe poziția a treia, cu 2.990 de mențiuni. Unul dintre cele mai vizibile momente a fost în februarie 2024. Interviul cu șeful Statului Major, Gheorghiță Vlad, a generat peste 400 de preluări, după declarațiile privind riscurile extinderii conflictului din Ucraina.

Publicația s-a remarcat prin anchete jurnalistice cu impact, inclusiv dezvăluiri despre un dosar de mită care îl viza pe ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, dar și analize privind vulnerabilitățile economice ale României.

De asemenea, interviurile cu oficiali de rang înalt au rămas în atenția publicului. Printre acestea s-au numărat și declarațiile premierului Ilie Bolojan despre posibila închidere a unor companii de stat neperformante.

Nu audiența este problema

Chiar și în debutul anului 2026, Europa Liberă a continuat să fie citată frecvent, cu 307 mențiuni în presă, un nivel apropiat de cel din aceeași perioadă a anului trecut.