Unde să depozitezi cartofii ca să reziste mai mult

Cartofii pot rezista mai multă vreme fără a încolți sau a se strica dacă sunt depozitați într-un corect.

Cartoful este, fără îndoilaă, una dintre cele mai populare legume de pe planetă. Este nelipsit din orice bucătărie.

Nu puțini sun cei care se întreabă unde ar trebui depozitfați cartofii pentru ca aceștia să reziste mai multă vreme. Unii se întreabă dacă aceștia ar trebui puși la frigider, alții susțin că ar trebui ținuți într-o cutie, în cămară. Experții recomandă o metodă de depozitare a cartofilor care face ca aceștia să reziste mai multă vreme fără a se strica sau a încolți.

Bryan Silness, de la Kraft Heinz, a explicat că nu este deloc recomandat ca această legumă să fie depozitată în frigider. Cartofii trebuie ținuți într-o cutie de carton sau o plasă. Este foarte important să nu îi ținem în pungi de plastic.

”După ce cumpărați cartofii, este bine să îi transferați într-o cutie de carton, într-o plasă cu găuri sau pungă de hârtie, apoi aceștia trebuie depozitați într-un loc răcoros și ferit de umezeală”, a spus expertul, potrivit presei britanice.

Acesta a spus și de ce nu este recomandată depozitarea cartofilor în frigider.

”Când cartofii sunt ținuți la temperaturi foarte scăzute, în frigider, amidonul este transformat în zahăr. Astfel, când gătiți cartofii, aminoacizii se combina cu zahărul respectiv și produc acrilamida, o substanta toxică pentru organism”.

Cartofii pot fi ținuți lângă mere. Merele produc un gaz natural numit etilenă, expunerea la etilenă putând încetini sau opri procesul de încolțire a cartofilor, păstrându-i proaspeți mai mult timp.

Cartofii verzi sau cei încolțiți pot contine solanină, o substanță toxică ce poate provoca probleme de sănătate, motiv pentru care este indicat să nu fie consumați.