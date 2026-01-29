Prima pagină » Actualitate » Unde se face cea mai bună mâncare de cartofi din lume. Este o reteță cu doar trei ingrediente

Unde se face cea mai bună mâncare de cartofi din lume. Este o reteță cu doar trei ingrediente

29 ian. 2026, 21:15, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ: Facebook

Reteța pentru cea mai bună mâncare de cartofi a urcat rapid în topurile internaționale, reușins să cucerească voturile utilizatorilor din întreaga lume, mai ales că este nevoie de doar trei ingrediente. Acest produs se face din cartofi rași, ou și făină și este considerat un preparat simplu, care poate fi consumat zilnic.

Este vorba despre kartupeļu pankūkas – sau clătite din cartofi rași – o rețetă clasică de clătite din cartofi din Letonia. Așadar, seamănă cu o clătită groasă și se face din cartofi rași, ou și făină, iar condimentarea este redusă la strictul necesar.

Potrivit descrierii TasteAtlas, una dintre cele mai cunoscute platforme internaționale dedicate gastronomiei tradiționale, letonii folosesc, de obicei, doar sare și piper. După ce sunt prăjite, până devin aurii, clătitele de cartofi sunt servite cel mai des cu smântână sau cu un sos de afine roșii, foarte popular în Letonia.

Cartofi scumpiri

FOTO – Caracter ilustrativ

Și, tocmai lipsa ingredientelor complicate, a ajutat acest preparat să ajungă pe primul loc în clasamentul realizat de platforma TasteAtlas, citată de publicația maghiară Drive Magazine.

Ce este clasamentul TasteAtlas

TasteAtlas este o platformă online care adună evaluări de la editori specializați, dar și de la utilizatori, iar în prezent baza sa de date include peste 11.000 de preparate tradiționale, aproximativ 6.500 de ingrediente locale și peste 24.000 de restaurante din întreaga lume, potrivit sursei citate.

Pe baza notelor acordate, platforma publică periodic topuri tematice, de la cele mai apreciate mâncăruri dintr-o anumită țară până la clasamente dedicate unui ingredient, așa cum este cartoful.

În topul celor mai bune mâncăruri din cartofi, kartupeļu pankūkas a obținut un scor de 4,4 stele, cel mai mare din listă. Pe locul al doilea s-a clasat zemiakové placky, un preparat tradițional din Slovacia, evaluat cu 4,3 stele. Și acesta este tot o clătită de cartofi, dar este servită mai ales ca garnitură lângă preparate din carne.

Podiumul este completat de bulviniai blynai, din Lituania, o rețetă care include, pe lângă cartofi rași, ou și făină, și ceapă tăiată mărunt. Uneori se adaugă și puțin suc de lămâie. Preparatul este descris ca fiind mai moale decât celelalte și este servit cu smântână, sos de mere sau gem.

Top 10 cele mai bune mâncăruri din cartofi, potrivit TasteAtlas

Clasamentul complet al preparatelor pe bază de cartofi arată astfel:

  1. Kartupeļu pankūkas – Letonia;
  2. Zemiakové placky – Slovacia;
  3. Bulviniai blynai – Lituania;
  4. Pommes Anna – Franța;
  5. Tortilla de Betanzos – Spania;
  6. Gratin dauphinois – Franța;
  7. Papa rellena – Peru;
  8. Placki ziemniaczane – Polonia;
  9. Llapingacho – Ecuador;
  10. Crocchè – Sicilia, Italia.

Totuși, așa cum a remarcat și presa străină, tocineii de cartofi, varianta românească, deși seamănă foarte mult cu preparatele aflate în top, nu au intrat în primele poziții ale clasamentului TasteAtlas.

