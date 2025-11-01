Prima pagină » Actualitate » Ioan, un fermier din Săcele, a dat lovitura în afaceri. Își vinde cartofii direct prin easybox

01 nov. 2025, 10:36, Actualitate
sursa foto: captura video Antena3

Ioan Bandi, un fermier din Săcele, muncește câmpul de când se știe și, în fiecare an, cultivă cartofi pe cele 20 de hectare de teren. Însă ce îl diferențiază de alții este modolitatea prin care a ales să își valorifice producția: direct la easybox. Astfel, ambalați în saci de 5 sau 10 kg, cartofii pot fi cumpărați de la un click distanță, cu cardul sau cash.

Dacă îți place, atunci faci din drag. Dacă ne permite timpul, 8 ore, 10 ore maximum muncim”, spune Ioan Bandi, potrivit Antena3.

După perioadă ploiasă, Ioan Bandi și familia profită de vremea bună ca să recolteze cartofii cât mai rapid.

Recoltăm cartofii. Suntem rămași în urmă din cauza vremii și acum, când permite timpul, recoltăm cât mai mult posibil”, mai spune acesta.

sursa foto: captura video Antena3

sursa foto: captura video Antena3

După ce sunt recoltați, cartofii ajung la linia de sortare, acolo unde soția lui Ioan se ocupă meticulos de întregul proces.

Aici avem cartofii de jos. Aici vin cartofii mari și mizeria. Noi trebuie facem cât mai curat aici. Eu trebuie să arunc aici, fie cât mai curat, să ne fie mai ușor acasă. Da, pentru mine este o muncă grea”, spune soția acestuia.

Apoi, urmează ambalarea, unde fiica fermierului manageriază procesul, după care sacii de cartofi ajung la easyboxul montat chiar de familia Bandi – un sistem automat unde oricine poate cumpăra cartofi direct de la producător.

„Am văzut la Agraria prima dată și de atunci ne-a plăcut ideea. În ultimul timp, în ultimii doi ani, dacă nu vinzi direct la oameni, atunci nu prea rămâi cu profit. Dacă vinzi cartofi angro, dacă ești pe zero, e bine. Nu putem vindem toată cantitatea. Mai rămânem cu ceva bani, că altfel, dacă am vinde numai angro, am ieși pe minus, mai ales anul ăsta”, a mai declara Ioan Bandi.

Aparatul a costat 13.000 de euro, însă a meritat, susțin micii fermieri din Săcele.

