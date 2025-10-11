Unde și când va fi înmormântată regretata Marinela Chelaru. Actrița a murit la vârsta de 66 de ani

Prietenii și apropiații actriței Marinela Chelaru au anunțat când și unde va fi înmormântată regretata artistă care făcea parte din grupul umoristic Vouă.

„Pentru cei care vor să își ia rămas bun de la actrița Marinela Chelaru, trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 12 octombrie, la capela cimitirului Tudor Vladimirescu!

Cei care vor să îi aprindă o lumânare pot veni la capela după ora 13:00! Înmormântarea va avea loc, luni, 14 octombrie, la ora 11:30!”, au anunțat apropiații artistei.

Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani

Marinela Chelaru a murit, sâmbătă, la vârsta de 66 de ani.

Anunțul trist a fost făcut de o apropiată a actriței, care a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Totuși, ea își păstrase optimismul cu care a obișnuit pe toată lumea. A vorbit mereu deschis despre obstacolele pe care le-a avut de înfruntat, inclusiv despre regretul care a măcinat-o.