Prima pagină » Actualitate » Unde vezi aurora boreală în 2026 și 2027: destinații spectaculoase și experiențe unice

Unde vezi aurora boreală în 2026 și 2027: destinații spectaculoase și experiențe unice

Unde vezi aurora boreală în 2026 și 2027: destinații spectaculoase și experiențe unice
Sursă foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pentru oameni din întreaga lume, observarea aurorei boreale, cunoscută mai bine sub denumirea de Luminile Nordului, se află în topul listei de dorințe pentru călătorii.

De obicei vizibilă în regiunile din apropierea polilor Pământului, spectaculosul fenomen apare atunci când particulele încărcate electric provenite de la Soare ajung pe Pământ și interacționează cu câmpul său magnetic și cu atmosfera, creând pe cerul nopții panglici strălucitoare de lumină verde, roșie, albastră și violetă.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cele mai bune locuri și perioade pentru a vedea aurora boreală

Deși puteți vedea „cel mai spectaculos spectacol de lumini din lume” în ambele regiuni polare, observarea este „mai bună în emisfera nordică”, potrivit Bucket List Travels.

Printre destinațiile de top pentru observarea aurorei boreale se numără Islanda, Finlanda, Norvegia, Suedia, Laponia, Alaska și Yukon, în Canada, relatează Euronews.

Este bine cunoscut faptul că aurora boreală este un „spectacol greu de surprins” și că „observarea ei nu poate fi garantată”, potrivit Exodus Adventure Travels. Cu toate acestea, în condiții meteorologice favorabile, aveți șanse mai mari să o vedeți între lunile septembrie și martie, când cerul este cel mai întunecat.

Sursă foto: Shutterstock

Santa Claus Express, Finlanda

Toamna și sfârșitul iernii sunt cele mai bune perioade pentru a observa aurora boreală, iar dacă aveți noroc, puteți combina observarea acesteia cu anumite călătorii cu Santa Claus Express în Finlanda.

Una dintre cele mai magice călătorii cu trenul din Europa, acest tren de noapte finlandez cu vagoane de dormit îi transportă pe călători de la Helsinki și Turku până în nord, spre Cercul Polar, la Rovaniemi, trecând pe lângă lacuri înghețate și păduri acoperite de zăpadă.

Experiența Aurora360 din Yukon: Zbor prin aurora boreală

Una dintre cele mai rare experiențe de observare a aurorei boreale revine în Yukon, cu un zbor exclusiv Aurora360 programat pentru februarie 2027. Acesta le oferă călătorilor posibilitatea de a vedea aurora boreală la bordul unei aeronave private.

„Promisiunea” aurorei boreale de la Havila Voyages

Operatorul norvegian de croaziere Havila Voyages este atât de încrezător că pasagerii vor vedea aurora boreală în timpul călătoriilor sale, încât a făcut următoarea promisiune: „Dacă luminile nu apar, următoarea dumneavoastră călătorie este din partea noastră – gratuit.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
22:06
Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
SCANDAL Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
21:33
Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
DECES Tragedie în familia lui Mircea Rednic! Nepotul fostului fotbalist s-a stins din viață înainte de nuntă, la 37 de ani
20:16
Tragedie în familia lui Mircea Rednic! Nepotul fostului fotbalist s-a stins din viață înainte de nuntă, la 37 de ani
SPORT Cristiano Ronaldo se gândește la retragere. Starul portughez a dezvăluit când ar putea pune ghetele în cui
20:09
Cristiano Ronaldo se gândește la retragere. Starul portughez a dezvăluit când ar putea pune ghetele în cui
REACȚIE CSM face apel la exigența de imparțialitate a Curții Constituționale în scandalul întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: Hotărârile CCR produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului
19:49
CSM face apel la exigența de imparțialitate a Curții Constituționale în scandalul întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: Hotărârile CCR produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului
LIFESTYLE De ce nu este recomandat să încălzim mâncarea în recipiente de plastic. Avertismentul unui asistent medical
19:23
De ce nu este recomandat să încălzim mâncarea în recipiente de plastic. Avertismentul unui asistent medical
Mediafax
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Digi24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Cancan.ro
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Cancan.ro
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O lucrare a lui Picasso a fost găsită la 8 ani după ce a fost furată
INEDIT Un fenomen cu tentă apocaliptică i-a speriat pe columbieni după cutremurul devastator de 7,4 grade. Care este explicația științifică
23:44
Un fenomen cu tentă apocaliptică i-a speriat pe columbieni după cutremurul devastator de 7,4 grade. Care este explicația științifică
Ce spunea Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan, când era în presă, despre întâlnirile dintre politicieni și membrii CCR. Dogioiu era “scandalizată”, azi e doar tăcută
23:22
Ce spunea Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan, când era în presă, despre întâlnirile dintre politicieni și membrii CCR. Dogioiu era “scandalizată”, azi e doar tăcută
VIDEO Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
23:03
Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
CONTROVERSĂ Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
22:53
Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
VIDEO Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
22:33
Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
ACUZAȚII Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
22:00
Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP

Cele mai noi

Trimite acest link pe