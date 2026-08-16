Pentru oameni din întreaga lume, observarea aurorei boreale, cunoscută mai bine sub denumirea de Luminile Nordului, se află în topul listei de dorințe pentru călătorii.

De obicei vizibilă în regiunile din apropierea polilor Pământului, spectaculosul fenomen apare atunci când particulele încărcate electric provenite de la Soare ajung pe Pământ și interacționează cu câmpul său magnetic și cu atmosfera, creând pe cerul nopții panglici strălucitoare de lumină verde, roșie, albastră și violetă.

Sondaj Gândul Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică? NU ȘTIU / NU RĂSPUND

NU

DA Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cele mai bune locuri și perioade pentru a vedea aurora boreală

Deși puteți vedea „cel mai spectaculos spectacol de lumini din lume” în ambele regiuni polare, observarea este „mai bună în emisfera nordică”, potrivit Bucket List Travels.

Printre destinațiile de top pentru observarea aurorei boreale se numără Islanda, Finlanda, Norvegia, Suedia, Laponia, Alaska și Yukon, în Canada, relatează Euronews.

Este bine cunoscut faptul că aurora boreală este un „spectacol greu de surprins” și că „observarea ei nu poate fi garantată”, potrivit Exodus Adventure Travels. Cu toate acestea, în condiții meteorologice favorabile, aveți șanse mai mari să o vedeți între lunile septembrie și martie, când cerul este cel mai întunecat.

Santa Claus Express, Finlanda

Toamna și sfârșitul iernii sunt cele mai bune perioade pentru a observa aurora boreală, iar dacă aveți noroc, puteți combina observarea acesteia cu anumite călătorii cu Santa Claus Express în Finlanda.

Una dintre cele mai magice călătorii cu trenul din Europa, acest tren de noapte finlandez cu vagoane de dormit îi transportă pe călători de la Helsinki și Turku până în nord, spre Cercul Polar, la Rovaniemi, trecând pe lângă lacuri înghețate și păduri acoperite de zăpadă.

Experiența Aurora360 din Yukon: Zbor prin aurora boreală

Una dintre cele mai rare experiențe de observare a aurorei boreale revine în Yukon, cu un zbor exclusiv Aurora360 programat pentru februarie 2027. Acesta le oferă călătorilor posibilitatea de a vedea aurora boreală la bordul unei aeronave private.

„Promisiunea” aurorei boreale de la Havila Voyages

Operatorul norvegian de croaziere Havila Voyages este atât de încrezător că pasagerii vor vedea aurora boreală în timpul călătoriilor sale, încât a făcut următoarea promisiune: „Dacă luminile nu apar, următoarea dumneavoastră călătorie este din partea noastră – gratuit.”