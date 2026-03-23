Ungaria, lăsată pe dinafară în discuțiile secrete ale UE, de teamă că oamenii lui Orban informează Rusia

Ungaria este exclusă din discuțiile confidențiale ale UE, pe fondul acuzațiilor că ministrul de externe Péter Szijjártó transmitea informații din ședințele europene direct omologului său rus, Serghei Lavrov. Cinci diplomați europeni au confirmat pentru Politico că temerile privind scurgerile de informații către Kremlin există de ani de zile. Acuzațiile explodează la trei săptămâni înainte de alegerile din Ungaria, programate pe 12 aprilie, relatează Mediafax.

UE a început să limiteze fluxul de materiale confidențiale către Ungaria. Liderii se întâlnesc tot mai des în grupuri mici, fără Budapesta. Motivul: temerile că guvernul lui Viktor Orbán transmite informații sensibile Kremlinului, scrie Politico. Cinci diplomați și oficiali europeni au confirmat situația pentru Politico. Niciunul nu a dorit să fie identificat.

„Statele membre mai puțin loiale sunt principalul motiv pentru care cea mai mare parte a diplomației europene relevante se desfășoară acum în formate mai mici”, a declarat unul dintre oficiali.

Sâmbătă, Washington Post a publicat un raport despre ministrul ungar Péter Szijjártó. Acesta ar fi folosit pauzele din reuniunile UE pentru a-l informa pe omologul său rus, Serghei Lavrov. Duminică, premierul polonez Donald Tusk a confirmat public suspiciunile. „Vestea că oamenii lui Orbán informează Moscova despre ședințele Consiliului UE în detaliu nu ar trebui să surprindă pe nimeni”, a scris Tusk pe X. „Avem suspiciuni în acest sens de mult timp.”

Fostul ministru de externe lituanian Gabrielius Landsbergis a declarat că a fost avertizat încă din 2024 că Ungaria ar putea transmite informații Rusiei. El și omologii săi au limitat ce spuneau când Szijjártó era prezent. Chiar înaintea summitului NATO de la Vilnius din 2023, delegația maghiară a fost exclusă din discuțiile sensibile. „Discutam doar în termeni formali, iar ulterior ne retrăgeam pentru a discuta fără Ungaria”, a spus Landsbergis.

Grupul celor Nouă de la București – țările de pe flancul estic al NATO – a luat în considerare excluderea Budapestei din format în anul următor.

Ministrul ungar pentru Europa, János Bóka, a catalogat știrile drept „fake news” și „o reacție disperată” la creșterea în sondaje a partidului Fidesz. Szijjártó a acuzat mass-media că promovează „teorii ale conspirației mai absurde decât orice s-a văzut până acum”.

Cei cinci diplomați consultați de Politico au explicat că nu va exista o reacție oficială a UE înainte de 12 aprilie. Motivul: alegerile parlamentare din Ungaria. Orice gest ar putea fi speculat electoral de Orbán. „Nu cred că cineva este dornic să facă ceva care ar turna gaz pe foc înainte de 12 aprilie”, a spus unul dintre diplomați.

Acuzațiile vin în contextul în care Orbán a refuzat vineri să aprobe împrumuturile de 90 de miliarde de euro destinate Ucrainei. Decizia a stârnit reacții furioase din partea celorlalți lideri europeni. „Ungaria este de mult timp aliatul Putin în cadrul UE și continuă să saboteze securitatea europeană. Suma de 90 de miliarde de euro blocată este cel mai recent exemplu”, a declarat un al cincilea diplomat.

Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, a mers mai departe. „Acest om nu numai că și-a trădat propria țară, ci și Europa”, a declarat Magyar la un miting electoral, referindu-se la Szijjártó. Vicepreședintele american JD Vance urmează să sosească la Budapesta înaintea votului din aprilie, pentru a-l sprijini pe Orbán în ultima etapă a campaniei electorale.

AUTORUL RECOMANDĂ