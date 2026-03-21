Premierul maghiar Viktor Orbán a luat cuvântul, sâmbătă, la conferința CPAC Hungary 2026, organizată la Budapesta. Șeful guvernului ungar a afirmat, printre altele, că liderii de la Bruxelles nu reprezintă popoarele europene, ci pe președintele Ucrainei, relatează hirado.hu și Hungary Today.

„Ei cer ca și în Ungaria să existe un guvern favorabil Bruxelles-ului și Ucrainei. Progresiștii de la Bruxelles ne presează din vest, iar ucrainenii din est. Am respins atacul de la Bruxelles, iar blocada petrolieră ucraineană o vom sparge. Vom câștiga alegerile! Viitorul Europei nu trebuie decis de birocrați, ci de națiunile Europei!”

În discursul său de la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC Hungary) de sâmbătă, Orban a menționat că, în urmă cu un an, la eveniment, s-a sărbătorit victoria președintelui american Donald Trump, care a reprezentat un succes uriaș pentru forțele patriotice din lume, iar de atunci lumea occidentală a devenit un loc mai bun.

„Propaganda de gen a fost respinsă, putem să ne mândrim cu creștinismul ca fundament al civilizației noastre și ca forță care o susține, iar „ceea ce este natural” este din nou adevărat: mama este femeie, tatăl este bărbat, iar familia este cea mai veche și mai importantă instituție a națiunilor noastre.“, a spus Orban.

Maghiarii îi datorează multe lui Donald Trump

El a adăugat că „s-a pus capăt cenzurii progresiste, că se poate spune fără teama de represalii că nu vrem migrație, că am pus frână nebuniei ecologiste, că lumea creată poate fi protejată doar în concordanță cu interesele economice, iar cele două trebuie să funcționeze împreună. Lumea îi datorează această schimbare președintelui Trump.“, a rezumat Viktor Orbán.

El a subliniat: „și maghiarii îi datorează multe președintelui Trump. După „anii înghețați ai democrației”, a început epoca de aur a relațiilor maghiaro-americane: intrarea în țară este din nou fără viză, s-au încheiat acorduri strategice în domeniul energetic și s-au semnat deja peste o duzină și jumătate de acorduri privind investiții americane de înaltă tehnologie“, a amintit șeful guvernului de la Budapesta.

Trump, mesaj de sprijin pentru Orban

Donald Trump a transmis un mesaj video cu ocazia conferinței. În cadrul acestuia, el și-a reiterat „sprijinul total” pentru prim-ministrul Orbán în alegerile din aprilie. Președintele a subliniat că Viktor Orbán a demonstrat că, dacă există voință, frontierele naționale pot fi apărate cu succes, iar criminalitatea poate fi combătută.

De asemenea, el și-a exprimat dorința ca Viktor Orbán să câștige alegerile din aprilie – el trebuie să „câștige detașat”, a subliniat președintele. El a promis că va continua să colaboreze intens cu Ungaria, în special în domeniul securității energetice. În final, președintele Trump și-a exprimat obiectivul, și anume acela de a readuce Europa la forma sa inițială.

Milei, vizită la Budapesta

CPAC se desfăşoară pentru a cincea oară la Budapesta, de data aceasta cu 667 de participanţi din 51 de ţări, printre care preşedintele argentinian Javier Milei.

În timpul discursului, Orban l-a salutat și pe Javier Milei, care, în cuvintele sale, a redresat Argentina după ani de nebunie a victoriei stângii. „Milei a demonstrat că cheia succesului este pur și simplu bunul simț, nu ideologia progresistă. Astăzi, Argentina este un bastion al forțelor de dreapta, iar președintele său este o „vedetă rock” a valorilor occidentale“, a declarat Viktor Orbán.

El a continuat spunând că forțele patriotice au devenit și ele mai puternice în Europa. Ca exemplu, a adus în discuție Republica Cehă după victoria de anul trecut a prim-ministrului Andrej Babis.

Orban: „Pământul se cutremură în Germania”

Orbán a vorbit și despre situația din Germania. „Pământul se cutremură în Germania”, a spus el. Patrioții au o perioadă foarte dificilă în Germania în aceste zile, a spus el, înainte de a o saluta pe Alice Weidel, co-liderul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), care se număra printre invitații CPAC Ungaria 2026.

Orbán a vorbit și despre situația din Iran. El a subliniat că liderii prezenți la summitul UE de joi de la Bruxelles s-au angajat să își închidă granițele în cazul în care un alt val de migrație va lovi Europa dinspre Orientul Mijlociu. „La fel cum am făcut acum zece ani”, a adăugat el cu o notă de ironie.

„Ceea ce se întâmplă acum este cea mai mare schimbare din istoria recentă a civilizației occidentale. Epicentrul acestei schimbări se află în SUA, dar postul său european de avangardă este de fapt Ungaria”, a spus prim-ministrul. „Luptăm pentru sufletul lumii occidentale, iar această luptă se duce la mai multe niveluri: la universități, în biserici sau chiar în domeniul economiei. (…) Progresiștii s-au așezat la Bruxelles, iar stânga a devenit stăpână în cele mai mari țări din Europa. Însă conducerea UE de la Bruxelles a adus Europa într-o situație de nesuportat în ultimii douăzeci de ani, a avertizat Viktor Orbán. Pentru ei, migranții sunt o prioritate. Pactul verde a îngenuncheat industria europeană și a adus o prăbușire economică nemaivăzută până acum. Chiar și astăzi, Ucraina este o prioritate a conducerii UE, care vrea să continue războiul. În același timp, democrația europeană este pe moarte: cenzură, o rețea periculoasă de ONG-uri, interferența Bruxelles-ului în alegerile naționale și sprijinul financiar al acestora pentru forțele politice federaliste. Ei sunt cei care cer deschis un guvern pro-ucrainean în Ungaria. „Dar nu îl vor obține, prieteni”.

Prim-ministrul s-a angajat să respingă blocada petrolieră ucraineană. El a subliniat că guvernul ucrainean nu a reușit să destabilizeze rețeaua energetică a Ungariei, iar familiile maghiare continuă să plătească cele mai mici prețuri interne la energie din Europa.”

Însă miza este mai mare ca niciodată, a avertizat Viktor Orbán.

„Dacă partidele actuale de guvernământ câștigă, acestea nu numai că vor continua să protejeze Ungaria, dar vor „da cu piciorul în ușă” la Bruxelles. Europa trebuie returnată națiunilor Europei“, și-a încheiat discursul Viktor Orbán.

