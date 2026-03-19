Prima pagină » Știri externe » Alegerile din Ungaria: o înfrângere a lui Orbán nu înseamnă automat sfârșitul moștenirii acestuia. Ce poate face dacă pierde scrutinul

Alegerile din Ungaria: o înfrângere a lui Orbán nu înseamnă automat sfârșitul moștenirii acestuia. Ce poate face dacă pierde scrutinul

Alegerile din Ungaria: o înfrângere a lui Orbán nu înseamnă automat sfârșitul moștenirii acestuia. Ce poate face dacă pierde scrutinul

Chiar dacă Viktor Orbán, principalul scandalagiu din blocul comunitar, pierde alegerile parlamentare din aprilie, problemele pe care acesta le-a cauzat de-a lungul timpului în Europa nu vor dispărea odată cu el, scrie The Guardian.

Pe 12 aprilie va avea loc cel mai important scrutin atât din Ungaria, cât și din Europa, unde maghiarii vor alege un nou parlament și un nou guvern. În cazul în care Orbán pierde alegerile, mai ales la o distanță mică de contracandidatul său, Péter Magyar, ar putea pur și simplu să refuze să demisioneze, lăsând UE să se confrunte cu ceea ce grupul de experți European Policy Centre numește „o situație fără precedent: un guvern ilegal și ilegitim stând la masa negocierilor”.

Actuala problemă a Bruxelles-ului, care rămâne însă nerezolvată după refuzul lui Viktor Orbán, este refuzul acestuia de a debloca împrumutul UE de 90 de miliarde de euro planificat pentru Ucraina, asupra căruia toate cele 27 de state membre au convenit în unanimitate în decembrie anul trecut.

Conform unui bilanț Euractiv, Ungaria blochează nu doar împrumutul de 90 de miliarde de euro, ci și discuțiile de aderare cu Kievul; un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei; sancțiuni împotriva coloniștilor israelieni violenți din Cisiordania; măsuri împotriva partidului de guvernământ din Georgia și multe altele.

Pe 12 aprilie însă, în cadrul a ceea ce va fi aproape sigur cel mai important vot din (și pentru) Europa care va avea loc anul acesta, maghiarii urmează să aleagă un nou parlament și un nou guvern – iar în ultimele 15 luni, Orbán a fost în urmă în sondaje.

Sondajele s-ar putea să nu fie fiabile, în mare parte pentru că Orbán și partidul său Fidesz au avut la dispoziție patru mandate guvernamentale pentru a ajusta sistemul în avantajul lor, făcând sute de modificări ale regulilor electorale care, împreună, exagerează efectiv majoritățile Fidesz.

Victoriile într-un număr mic de circumscripții electorale ar putea avea un impact exagerat asupra rezultatului general: în 2014, Fidesz a câștigat aproape 70% din locuri, cu puțin sub 45% din voturi. Tisza ar putea avea nevoie de un avans de șase puncte procentuale în votul popular doar pentru a-și asigura o majoritate parlamentară.

Cu patru ani în urmă, la scurt timp după invazia rusă în Ucraina, măsurile de alarmism abordate de Viktor Orbán, împreună cu alocarea de sume generoase de bani unor anumite grupuri de alegători, au funcționat. Abordările din prezent par mai puțin eficiente, dar s-ar putea să funcționeze din nou.

În cele din urmă, dacă Péter Magyar câștigă alegerile și ajunge prim-ministru în Ungaria, nu este clar ce va putea face acesta. Orbán este la putere de 16 ani, timp în care a numit pe oricine are funcții în mass-media, în instanțe, în agențiile statului și la bănci. Dacă persoanele numite de el refuză, de exemplu, să aprobe bugetul noului guvern, Tisza s-ar putea confrunta cu alegeri anticipate în decurs de un an.

FLASH NEWS După doi ani de blocaj, procesul în care Dan Dungaciu e acuzat de abuz în serviciu poate începe. CAB a respins definitiv contestația depusă de acesta
18:19
După doi ani de blocaj, procesul în care Dan Dungaciu e acuzat de abuz în serviciu poate începe. CAB a respins definitiv contestația depusă de acesta
EMISIUNI OFF The Record I Invitat: Radu Marinescu, ministrul Justiției
18:11
OFF The Record I Invitat: Radu Marinescu, ministrul Justiției
EDUCAȚIE Simularea probelor scrise Bac’ 2026. Când încep examenele
18:10
Simularea probelor scrise Bac’ 2026. Când încep examenele
SURSE Bolojan era pregătit să arunce ţara în haos dacă nu rămânea premier. Când toţi credeau că USR va fi scos de la guvernare, era cât pe-aci să iasă PNL
17:59
Bolojan era pregătit să arunce ţara în haos dacă nu rămânea premier. Când toţi credeau că USR va fi scos de la guvernare, era cât pe-aci să iasă PNL
SCANDALOS Campania de donare de sânge de la Palatul Cotroceni naște noi controverse. Aparatura medicală folosită pentru președintele Nicușor Dan ar fi fost expirată. Dovada apare chiar în imaginile oficiale ale Administrației Prezidențiale
17:25
Campania de donare de sânge de la Palatul Cotroceni naște noi controverse. Aparatura medicală folosită pentru președintele Nicușor Dan ar fi fost expirată. Dovada apare chiar în imaginile oficiale ale Administrației Prezidențiale
UTILE Cum poți verifica rapid, sigur și gratuit dacă rovinieta ta este valabilă. Ce servicii asigură CNAIR
17:12
Cum poți verifica rapid, sigur și gratuit dacă rovinieta ta este valabilă. Ce servicii asigură CNAIR

Cele mai noi

Trimite acest link pe