Universitatea Craiova a mai dat o lovitură pe piața transferurilor: atacant BRAZILIAN, de 19 ani, adus în Bănie

Universitatea Craiova nu închide capitolul transferurilor, chiar dacă perioada oficială în care se mai puteau face tranzacții s-a încheiat. Clubul finanțat de Mihai Rotaru a reușit să aducă un nou jucător de perspectivă: atacantul brazilian Ramon Gomes de Lima, în vârstă de 19 ani este noua achiziție a „Științei”.

Fotbalistul sud-american a fost cumpărat de la formația U20 a celor de la Portuguesa.

Craiova, campioană la transferuri

Ramon de Lima va începe aventura în Bănie la echipa secundă a clubului Universitatea, urmând să fie monitorizat îndeaproape de staff-ul lui Mirel Rădoi înainte de a face pasul către prima echipă.

Deși oltenii nu au comunicat oficial transferul, detaliile au fost dezvăluite de agenții jucătorului. Agenția de impresariat sportiv MTA Group a anunțat pe rețelele de socializare semnarea unui contract pe trei ani, cu opțiune de prelungire până în 2029. De asemenea, MTA a dat publicității și primele imagini cu brazilianul Gomes în tricoul alb-albastru al „Științei”.

„Ramon și-a îndeplinit visul semnând cu Universitatea Craiova. Mulțumim partenerilor noștri din Brazilia pentru sprijinul oferit!”, au transmis impresarii jucătorului.

Gomes devine al 17-lea fotbalist adus de olteni în acest sezon, alăturându-se unei liste impresionante: Florin Ștefan, Sebastian Șerban, Steven Nsimba, Tudor Băluță, Alexandru Crețu, Samuel Teles, Adrian Rus, David Matei, Nikola Stevanovic, Darius Fălcușan, Monday Etim, Pavlo Isneko, Mihnea Rădulescu, Oleksandr Romanchuk, Luca Băsceanu și Assad Al Hamlawi.

Prin acest transfer, Universitatea își „trădează” strategia: consolidarea lotului atât pe termen scurt, cât și lung, oficialii clubului fiind cu gândul și la viitor.

Universitatea Craiova traversează un moment excelent și se află pe primul loc în Superliga, după 9 etape, cu 23 de puncte. Are 4 puncte peste Rapid, principala urmăritoare.

