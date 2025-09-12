Universitatea Craiova își poate pierde vedeta: ofertă oficială pentru Ștefan BAIARAM: 4 milioane de euro! Ce a decis patronul Mihai Rotaru

Universitatea Craiova are pe masă o ofertă oficială de 4 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram, primită de la o grupare din Turcia. Unul dintre cei mai în formă jucători ai momentului în Superligă este curtat intens, iar acum a intrat din nou în vizorul cluburilor de afară.

Ultimii care au bătut la ușa lui Mihai Rotaru sunt turcii de la Istanbul Bașakșehir, gata să plătească 4 milioane de euro pentru mijlocașul ofensiv de 22 de ani.

Sezon de vis pentru Baiaram

Finanțatorul oltenilor nu a părut deloc impresionat și a transmis că oferta este mult sub pretențiile sale. Potrivit digisport.ro, Baiaram pleacă de la Universitatea Craiova pentru un preț de transfer cuprins între 8 și 10 milioane de euro.

Startul de campionat l-a prins în cel mai bun moment al carierei pe „decarul” Craiovei: 6 goluri în 13 partide și evoluții care l-au propulsat în atenția selecționerului Mircea Lucescu. Convocat la echipa națională pentru duelurile cu Canada și Cipru, Baiaram nu a prins, însă, niciun minut pe teren, o decizie a staff-ului tehnic care a stârnit discuții aprinse.

Explicațiile oficiale s-au axat pe situația medicală a jucătorului, „Il Luce” anunțând că Baiaram a acuzat probleme la genunchi când a venit la lot. Chiar dacă pentru „Știința” a jucat bandajat, selecționerul insistă că nu a vrut să riște într-un meci decisiv pentru România.

Baiaram a excelat și în Europa, marcând de trei ori în preliminariile Conference League, inclusiv împotriva lui Bașakșehir, echipa care acum încearcă să-l transfere. Turcii au timp până vineri, 12 septembrie, ora 23:59, când se închide fereastra de transferuri, să vină cu o ofertă care să-l facă pe patronul Craiovei să cedeze.

În caz contrar, Baiaram rămâne în Bănie, unde este văzut drept liderul noii generații. Pe de altă parte, și cluburi din Germania, Italia și Scoția s-au interesat de vedeta din Bănie, dar pretențiile oltenilor au fost considerate exagerate.

Ștefan Baiaram are o cotă de piață de 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Adrian Mititelu a ieșit la atac, după ce FCU Craiova a fost exclusă din fotbal. „E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației”

Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off”