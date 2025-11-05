Prima pagină » Actualitate » Unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, implicat într-un nou dosar penal. PERCHEZIȚII pentru trafic de influență, șantaj și mită

Unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, implicat într-un nou dosar penal. PERCHEZIȚII pentru trafic de influență, șantaj și mită

Mara Răducanu
05 nov. 2025, 08:49, Actualitate
Unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, implicat într-un nou dosar penal. PERCHEZIȚII pentru trafic de influență, șantaj și mită

Percheziții de amploare au avut lov miercuri dimineață în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara, Timișoara. Cele 23 de percheziții visează un dosar privind săvârsirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000. Surse judiciare DNA au precizat că audierile vor avea loc la Iași.

UPDATE. Medicul veterinar Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă românească, este vizat într-un nou dosar penal, au precizat judiciare pentru Gândul. O parte din percheziții îl vizează chiar pe omul de afaceri din Vaslui.

Totodată, sursele citate au mai precizat că omul de afaceri din  Vaslui ar fi încercat sa scape de sancțiunile primite de la DSV și  să vândă în continuare pui cu salmonella.

Medicul veterinar a mai fost reținut, după ce a ucis un cal

Fănel Bogos, medic veterinar de profesie și proprietarul companiei Vanbet SRL, unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă românească, a fost reținut în 22 octombrie 2025, de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui, fiind acuzat de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, notează veterinarul.ro.

Incidentul s-ar fi petrecut în 2024, în curtea locuinței sale din comuna Banca, județul Vaslui. Potrivit anchetatorilor, Bogos ar fi imobilizat un cal și i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect înțepător, provocând moartea animalului.

Polițiștii au decis reținerea omului de afaceri după ce au intrat în posesia unei filmări care surprinde momentul agresiunii, imaginile fiind descrise drept „de o brutalitate ieșită din comun, greu de privit.”

Afacerile lui Fănel Bogos

Compania Vanbet SRL, cu sediul în comuna Banca (Vaslui), a fost înființată în 2001 și este unul dintre principalii jucători români din industria avicolă, deținând branduri precum Puiul Haiducesc, Găina Gospodină, Stolnic, Nobilis, Miki și Gustolact, potrivit G4Media.

Conform datelor financiare oficiale, în 2024, Vanbet SRL a raportat o cifră de afaceri de 430,7 milioane lei și un profit net de peste 20 milioane lei, cu peste 770 de angajați.

Sursă foto cu caracter ilustrativ Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor
11:34
A scăzut numărul turiștilor în România, față de anul trecut. Germanii, israelienii și italienii au vizitat cel mai des țara noastră. Trei orașe în TOPUL preferințelor
ULTIMA ORĂ A murit marele Emerich IENEI! Legenda Stelei s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea
11:31
A murit marele Emerich IENEI! Legenda Stelei s-a stins din viață la 88 de ani, acasă, la Oradea
MĂRTURII O femeie din Iași se judecă cu Poliția Locală pentru o amendă din pandemie: „Am făcut și un preinfarct de la atâta supărare”
11:27
O femeie din Iași se judecă cu Poliția Locală pentru o amendă din pandemie: „Am făcut și un preinfarct de la atâta supărare”
POLITICĂ Adrian Năstase PARTICIPĂ la Congresul PSD: „Un partid care vorbește despre o Românie respectată în Europa și în lume”
11:25
Adrian Năstase PARTICIPĂ la Congresul PSD: „Un partid care vorbește despre o Românie respectată în Europa și în lume”
SPORT Reacția soției lui Zanetti după ce l-a văzut pe CHIVU bucurându-se la golul victoriei cu Verona: „E nepublicabil ce s-a întâmplat la noi acasă”
11:21
Reacția soției lui Zanetti după ce l-a văzut pe CHIVU bucurându-se la golul victoriei cu Verona: „E nepublicabil ce s-a întâmplat la noi acasă”
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Oamenii visează color sau alb-negru?