Percheziții de amploare au avut lov miercuri dimineață în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara, Timișoara. Cele 23 de percheziții visează un dosar privind săvârsirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000. Surse judiciare DNA au precizat că audierile vor avea loc la Iași.

UPDATE. Medicul veterinar Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă românească, este vizat într-un nou dosar penal, au precizat judiciare pentru Gândul. O parte din percheziții îl vizează chiar pe omul de afaceri din Vaslui.

Totodată, sursele citate au mai precizat că omul de afaceri din Vaslui ar fi încercat sa scape de sancțiunile primite de la DSV și să vândă în continuare pui cu salmonella.

Medicul veterinar a mai fost reținut, după ce a ucis un cal

Fănel Bogos, medic veterinar de profesie și proprietarul companiei Vanbet SRL, unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă românească, a fost reținut în 22 octombrie 2025, de către polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui, fiind acuzat de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, notează veterinarul.ro.

Incidentul s-ar fi petrecut în 2024, în curtea locuinței sale din comuna Banca, județul Vaslui. Potrivit anchetatorilor, Bogos ar fi imobilizat un cal și i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect înțepător, provocând moartea animalului.

Polițiștii au decis reținerea omului de afaceri după ce au intrat în posesia unei filmări care surprinde momentul agresiunii, imaginile fiind descrise drept „de o brutalitate ieșită din comun, greu de privit.”

Afacerile lui Fănel Bogos

Compania Vanbet SRL, cu sediul în comuna Banca (Vaslui), a fost înființată în 2001 și este unul dintre principalii jucători români din industria avicolă, deținând branduri precum Puiul Haiducesc, Găina Gospodină, Stolnic, Nobilis, Miki și Gustolact, potrivit G4Media.

Conform datelor financiare oficiale, în 2024, Vanbet SRL a raportat o cifră de afaceri de 430,7 milioane lei și un profit net de peste 20 milioane lei, cu peste 770 de angajați.

