Prima pagină » Actualitate » Ursula von der Leyen i-a cerut lui Peter Magyar „realinierea" Ungariei la „valorile europene"

Ursula von der Leyen i-a cerut lui Peter Magyar „realinierea” Ungariei la „valorile europene”

Ursula von der Leyen i-a cerut lui Peter Magyar „realinierea” Ungariei la „valorile europene”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut un nou apel telefonic cu Peter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria și viitorul premier al țării, relatează Mediafax.

Ce mesaj i-a transmis Ursula von der Leyen lui Peter Magyar

Cei doi au discutat despre prioritățile imediate, printre care și „realinierea” Ungariei la „valorile europene”, dar și deblocarea fondurilor europene înghețate de Bruxelles în timpul mandatului lui Viktor Orban.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit marți cu Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, după alegerile parlamentare de duminică.

Von der Leyen i-a transmis lui Magyar că trebuie să ia decizii rapide pentru reforme înainte să poată fi deblocate fondurile europene îngheţate de Bruxelles în timpul guvernării lui Viktor Orban.

„Tocmai am vorbit din nou cu prim-ministrul ales Peter Magyar. Ungaria s-a întors în inima Europei, locul în care i-a fost întotdeauna destinat. Acesta este, mai presus de toate, un moment important pentru poporul maghiar. Pentru vocea sa, demnitatea sa și viitorul său într-o Ungarie sigură și prosperă, în cadrul unei Europe puternice”, a scris von der Leyen pe X.

Ursula Von der Leyen a discutat cu Peter Magyar

Șefa Comisiei Europene a subliniat că a discutat cu Peter Magyar despre „prioritățile imediate” ale Budapestei după scrutinul parlamentar de duminică, în urma căruia partidul Tisza a obținut victoria, respectiv aproape 70% din totalul locurilor din Parlament.

„Trebuie să acționăm rapid pentru a restabili, realinia și reforma. Să restabilim statul de drept. Să ne realiniem la valorile noastre europene comune. Și să reformăm, pentru a valorifica oportunitățile oferite de investițiile europene”, a mai scris von der Leyen pe X.

La scurt timp după primele rezultate privind alegerile parlamentare din Ungaria, Ursula von der Leyen s-a numărat printre primii lideri care l-au felicitat pe Peter Magyar.

„Inima Europei bate mai puternic în Ungaria în această seară”, a transmis Ursula von der Leyen, potrivit The Guardian, adăugând că „Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. Împreună suntem mai puternici. O țară își revendică din nou drumul european”.

Partidul Fidesz al lui Viktor Orban a pierdut duminică alegerile parlamentare în faţa formaţiunii Tisza, condusă de Peter Magyar.

