USR-iştii au trecut la înjurături la adresa lui Nicuşor Dan: “F… off”

Nicuşor Dan reuşeşte pe zi ce trece să demonstreze că este un preşedinte care uneşte. Numai că îi uneşte pe români împotriva lui însuşi.

Aflat la Europa Fm, preşedintele României a fost întrebat despre numirile controversate la şefia Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism(DIICOT), Direcţia Naţională Anticorupţie(DNA) şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie(ÎCCJ).

Nicuşor Dan a răspuns cu o întrebare la adresa realizatorului emsiunii.

A vrut să ştie numărul procurorilor pe care i-a consultat ziaristul înainte să spună că este controversată una dintre numirile în funcţiile amintite.

Reacţia preşedintelui a stârnit o serie de reacţii virulente la adresa atitudinii lui Nicuşor Dan, atât în rândul foştilor săi susţinători, dar şi din partea foştilor colegi de la USR.

Unul dintre aceştia, senatorul Cristian Ghinea a simţit nevoia să facă şi publică această reacţie, pe facebook.

Despre mesaj putem să spunem doar că nu e de felicitare, ci este una dintre înjurăturile uzuale, în engleză.

Probabil un mesaj de acest gen, în franceză, ar fi avut mai mult succes, având în vedere că preşedintele este cunoscut ca francofil.

