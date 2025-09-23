USR propune prezervative mai ieftine pentru români, motivând cu faptul că, proiectul care ar aduce completări art. 291 din Legea 227/2015, are drept scop prevenția sarcinilor nedorite și a BTS(boli cu transmitere sexuală).

Mai mulți deputați USR semnează un proiect de lege prin care cer Camerei Deputaților să voteze un TVA de 5% la profilacticele de la raft. Propunerile descrise în proiectul USR sunt motivate de rațiuni de sănătate publică, dar și economice, pentru că statul ar cheltui mai puțin în spitale dacă începe să investească la raft.

Proiectul vine să completeze art. 291 alin. (3) din Codul fiscal, introducând o nouă literă, „ș)”, care trece livrarea prezervativelor la cota redusă de TVA de 5%. Sunt vizate prezervativele fabricate din cauciuc natural sau sintetizat, încadrate la codul NC 4014 10 00 — deci fără ambiguități tarifare.

Aceștia aduc în ajutorul inițiativei legislative exemplul Irlandei care nu prevedere TVA la aceste produse, iar unele categorii de beneficiari au chiar gratuitate sau în Franța unde acestea sunt distribuite gratis, pentru tineri.

România este țara cu rate ridicate BTS și cu un număr semnificativ de mame minore, cu vârste între 15 și 24 de ani. De asemenea, este menționată și frecvența gonoreei și a sifilisului, în special în grupurile vulnerabile.

Dacă proiectul va fi votat și devine lege, acesta ar intra în vigoare la 90 de zile după publicarea în Monitorul Oficial, prin derogare de la art. 4 alin. (1) din Codul fiscal.

